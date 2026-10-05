Atak Rosji na Ukrainę, pomyłka w RCB. SMS-y trafiły na drugi koniec Polski

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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"Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy" - alert RCB o takim brzmieniu mieli otrzymać mieszkańcy województwa lubelskiego. Okazało się jednak, że doszło do pomyłki i SMS z alertem RCB otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego, co potwierdził Interii rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. "Przepraszamy" - napisało chwilę później w komunikacie RCB.

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Trzy myśliwce F-16 lecące w szyku na tle nieba, ilustracja alertu RCB dla Lubelszczyzny.
Dla Lubelszczyzny wydano alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę (zdj. ilustracyjne)Luca Mattia VigilanteAgencja FORUM

W skrócie

  • Alert RCB, informujący o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, miał dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego, ale trafił do odbiorców w województwie lubuskim.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało później informację odwołującą ostrzeżenie i potwierdziło pomyłkę w komunikacie.
  • RCB przyznało, że błąd mógł wywołać niepokój wśród mieszkańców i przeprosiło za niedogodności spowodowane wysyłką błędnych wiadomości.
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W poniedziałek ok. godziny 18.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

Alert miał zostać wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

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Około 15 minut później RCB rozesłało informację o odwołaniu ostrzeżenia. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - napisano.

Alert RCB. Pomylono województwa lubelskie i lubuskie

Pod wpisem na portalu X natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów, którzy zwracali uwagę, że SMS z alertem otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego, a nie województwa lubelskiego.

- Mogę potwierdzić, że prawdopodobnie doszło do takiej pomyłki, natomiast jeszcze weryfikujemy sprawę - przekazał Interii Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.

Niedługo później RCB opublikowało komunikat w sprawie. "Podczas dzisiejszej wysyłki Alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - napisano.

"Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować" - dodano.

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