W skrócie Alert RCB, informujący o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, miał dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego, ale trafił do odbiorców w województwie lubuskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało później informację odwołującą ostrzeżenie i potwierdziło pomyłkę w komunikacie.

RCB przyznało, że błąd mógł wywołać niepokój wśród mieszkańców i przeprosiło za niedogodności spowodowane wysyłką błędnych wiadomości.

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W poniedziałek ok. godziny 18.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

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Alert miał zostać wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Około 15 minut później RCB rozesłało informację o odwołaniu ostrzeżenia. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - napisano.

Alert RCB. Pomylono województwa lubelskie i lubuskie

Pod wpisem na portalu X natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów, którzy zwracali uwagę, że SMS z alertem otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego, a nie województwa lubelskiego.

- Mogę potwierdzić, że prawdopodobnie doszło do takiej pomyłki, natomiast jeszcze weryfikujemy sprawę - przekazał Interii Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.

Niedługo później RCB opublikowało komunikat w sprawie. "Podczas dzisiejszej wysyłki Alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - napisano.

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"Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować" - dodano.



