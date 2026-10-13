"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało po godz. 10 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie otrzymali odbiorcy na terenie województwa lubelskiego.

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Alert RCB dla województwa lubelskiego. Atak Rosji na Ukrainę

Alert wysłano do osób przebywających na terenie powiatów: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

Po kilkudziesięciu minutach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że niebezpieczeństwo minęło. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - podano.

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Informacji o akcji polskiego lotnictwa nie podało równolegle Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

To druga tego typu wiadomość, która trafiła we wtorek do mieszkańców wschodniej Polski. Ok. godz. 4.15 podobne ostrzeżenie przesłano do osób przebywających na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. Ok. 4.33 alert został odwołany.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, w tym: policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



