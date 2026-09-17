W skrócie W województwie lubelskim uruchomiono 630 syren alarmowych w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza po rosyjskim ataku na Ukrainę, a część z nich włączono zdalnie.

Zarządcy nieruchomości i budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a lotniska i graniczne przeprawy w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawiesiły operacje.

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Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przedstawił podczas konferencji prasowej podsumowanie działań władz w związku z zagrożeniem spowodowanym przez zmasowany rosyjski atak w zachodniej Ukrainie. Jedna z dronów eksplodował kilka kilometrów od polskiej granicy.

Komorski przekazał, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. - Dzisiaj na terenie naszego województwa uruchomiło się 630 syren. Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione - powiedział wojewoda.

Spośród wszystkich uruchomionych syren 355 zostało włączono zdalnie - przekazał wojewoda i zapowiedział, że do końca roku w regionie ma być 1000 uruchamianych zdalnie syren.

Lubelskie. Alarm po rosyjskim ataku, sztab podsumował działania

Wojewoda przekazał, że zarządcy nieruchomości i budynków użyteczności publicznej w woj. Lubelskim zarządzili ewakuację w 120 obiektach, w tym w szkołach, urzędach, większych zakładach pracy i na uniwersytetach.

- Dalej mamy pracę do wykonania, aby tego typu decyzje były podejmowane w sposób bardziej stanowczy - powiedział Komorski pytany o to, dlaczego część szkół nie zdecydowała się na ewakuację.

Wojewoda podał, że prowadzona jest kategoryzacja schronów i miejsc ukrycia, po której obiekty będą odpowiednio oznaczane, a mieszkańcy - informowani. Według zapowiedzi tworzenie kompletnego systemu ochrony ludności potrwa do końca roku.

Część szkół i szpitali nie przystąpiła do ewakuacji. Władze wyjaśniają

Dziennikarze zwrócili podczas konferencji uwagę na szpitale, które nie ewakuowały pacjentów. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Rafał Goliszek stwierdził, że "były próby podjęcia tego typu działań".

- Decyzja należy bezpośrednio do kierownika jednostki medycznej, ale jeżeli widzimy realne zagrożenie to powinny być te działania podjęte niezwłocznie - powiedział Goliszek i zaznaczył, że ewakuacja pacjentów, którzy leżą lub przebywają na salach pooperacyjnych to "złożony proces przede wszystkim logistyczny", który wymaga ćwiczeń i opracowania planów.

- Liczymy się z tym, że te błędy przez poszczególne podmioty jeszcze będą popełniane, natomiast cały czas przeprowadzamy treningi cichego alarmu, uruchamiamy syreny, ciągle szkolimy - stwierdził Komorski.

"Zagrożenie atakiem z powietrza". Dron uderzył 4 km od granicy z Polską

Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek tuż przed południem. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy, podczas którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że nie odnotowano naruszenia granicy RP. Po około godzinie alarm odwołano.

Zarówno na terenie województwa lubelskiego, jak i województwa podkarpackiego alarm w czwartek ogłaszały i odwoływały syreny uruchomione przez wojewódzkie służby. Mieszkańcy tych regionów, w tym ich stolic, Lublina i Rzeszowa, otrzymywali SMS o treści: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów".

W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje, zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach przeprowadzano ewakuacje m.in. pracowników instytucji publicznych, uczelni i szkół. Przed godz. 13 RCB powiadomiło mieszkańców o odwołaniu alertu. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmiał komunikat.



