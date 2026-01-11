W skrócie 37-letnia kobieta z Włodawy zaginęła po kłótni z mężem, wysiadając z samochodu bez kurtki i telefonu.

W poszukiwania zaangażowanych było ponad 100 osób, wykorzystano zaawansowany sprzęt i przeczesano 250 hektarów terenu.

Ciało kobiety odnaleziono w rejonie dopływu Tarasienki do rzeki Włodawka, a sprawą zajmuje się prokuratura.

Poszukiwania 37-letniej kobiety z Włodawy zakończyły się tragicznie. Policjanci odnaleźli jej ciało w rejonie dopływu Tarasienki do rzeki Włodawka w niedzielę około godziny 15:00.

Trwają czynności na miejscu zdarzenia, a pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Włodawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego - Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. W zależności od przyjętego paragrafu przewiduje on karę grzywny, ograniczenie wolności, a nawet pięć lat więzienia.

Włodawa. Nie żyje 37-latka, która zaginęła po kłótni z mężem

Kobieta zaginęła we wtorek 6 stycznia 2026 roku około godziny 22:00 między miejscowościami Włodawa i Okuninka, na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka. Jak ustalił RMF FM, 37-latka wysiadła z samochodu po kłótni z mężem i oddaliła się w nieznanym kierunku.

O zaginięciu poinformowała policję jej matka. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 37-latka opuściła pojazd bez kurtki i telefonu. Miała na sobie różową bluzę, granatowe jeansy, krótkie czarne kozaki oraz płócienną torbę zakupową.

Do poszukiwań włączyło się ponad 100 osób - policjanci z Włodawy, funkcjonariusze Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz ochotnicy ze Straży Pożarnej i Poleskie Psy Ratownicze. Jak podała KPP we Włodawie, przeczesano około 250 hektarów terenu, wykorzystując m.in. drony, quady i skuter śnieżny.

Poszukiwania 37-latki zakończone. Służby apelowały o pomoc

Policja apelowała do osób poruszających się 6 stycznia trasą W812 Włodawa-Chełm, które mogły widzieć kobietę próbującą zatrzymywać samochody w okolicy Okuninki, o kontakt w celu ustalenia szczegółów zdarzenia.

Jak poinformowała podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, zwłoki zostaną okazane rodzinie w celu identyfikacji.

