18 psów uwiązanych do drzew. Właścicielowi hodowli grozi więzienie

Funkcjonariusze lubelskiej policji odebrali właścicielowi hodowli 18 owczarków po tym, jak zobaczyli, w jakich warunkach przetrzymywał on zwierzęta. Psy, mimo mrozu, były uwiązane do drzew i urządzeń gospodarczych krótkimi łańcuchami. 50-latkowi może grozić do trzech lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zwierzęta nie miały żadnego schronienia /Policja

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że na terenie jednego z gospodarstw położonych w gminie Poniatowa (woj. lubelskie) dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Wraz z powiatowym lekarzem weterynarii udali się na miejsce.



Na terenie gospodarstwa 50-latka znajdowało się ok. 60 owczarków.



Część psów była przywiązana do drzew i różnych urządzeń gospodarczych. Mimo mrozu i śniegu właściciel hodowli nie zagwarantował im zadaszenia ani budy. Zwierzęta wymagały natychmiastowej opieki weterynaryjnej.

Mężczyźnie może grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.