Zduńska Wola. Znalazł pocisk, przyjechał z nim do sklepu

Na miejscu zjawili się mundurowi. Okazało się, że sprawcą zamieszania jest 59-latek, który wytłumaczył, jak doszło do tego, że podróżował z niebezpiecznym przedmiotem. Mężczyzna mówił, że dorabia sobie do renty , zbierając grzyby, jagody i złom. Pocisk znalazł na polu, kiedy zbierał winogrono.

"Zobaczył, że pocisk od strony zapalnika jest uszkodzony i pomyślał, że nie jest groźny. Postanowił, że wywiezie go na skup złomu " - podała policja w komunikacie. Jadąc do skupu postanowił zatrzymać się w sklepie i to właśnie wtedy czujna sprzedawczyni dostrzegła groźny przedmiot .

Oprócz patrolu na miejscu był również policjant rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Po oględzinach stwierdzono, że był to pocisk ćwiczebny PG-2 do granatnika RPG-2, którego okres produkcji oszacowano na lata 50. XX wieku . Służby udały się również na miejsce, gdzie 59-latek znalazł pocisk, ale testy nie wykazały obecności innych materiałów wybuchowych .

Zduńska Wola. Policja zabezpieczyła pocisk, wystosowano apel