W skrócie W piwnicy kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Łodzi znaleziono w 2024 roku zwłoki kobiety w stanie znacznego rozkładu.

Na podstawie czaszki wykonano rekonstrukcję wyglądu kobiety przy użyciu skanera 3D i specjalistycznych silników graficznych.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi apeluje o kontakt osoby mogące rozpoznać kobietę lub posiadające na jej temat informacje.

Łódzka prokuratura okręgowa opublikowała w środę komunikat, dotyczący rekonstrukcji wyglądu zmarłej kobiety.

Została ona znaleziona 29 października 2024 roku w piwnicy kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Łodzi przez jednego z pracowników administracji.

Łódź. Zmarła w 2024 roku, nie ustalono jej tożsamości

Ze względu na stopień rozkładu zwłok kobiety niemożliwe było określenie dokładnego czasu jej śmierci.

Prokuratura podjęła starania o ustalenie tożsamości kobiety, jednak bezskutecznie.

Aby pomóc w rozpoznaniu zmarłej, prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty powołał biegłego antropologa, który dzięki wykorzystaniu skanera 3D i specjalistycznych silników graficznych, na podstawie czaszki kobiety zrekonstruował jej wygląd.

Łódź. Antropolog stworzył rekonstrukcję twarzy. Apel o kontakt

Do środowego komunikatu prokuratury dołączone zostały dwa załączniki z przygotowanymi przez biegłego wynikami rekonstrukcji. Prokuratura Okręgowa w Łodzi apeluje o kontakt osoby, które znały kobietę lub mogą przekazać na jej temat informacje.

Kobieta prawdopodobnie była w wieku ok. 40 lat, miała ok. 158 cm wzrostu, ciemne włosy, prawdopodobnie farbowane - naturalne mogły być siwiejące lub jasne.

Według prokuratury zginęła nawet kilka miesięcy przed znalezieniem jej ciała, najprawdopodobniej wczesną wiosną 2024 roku. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok rzecznik Paweł Jasiak mówił, że biegły określił wtedy miesiąc śmierci na lipiec lub sierpień.

