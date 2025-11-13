W skrócie W centrum Łodzi zderzyły się dwa tramwaje, w wyniku czego 12 osób zostało rannych.

Ruch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza został wstrzymany w obu kierunkach, pojazdy są kierowane objazdami.

Zdaniem policji motornicza tramwaju nie dostosowała prędkości do warunków na drodze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12:50 na ul. Piotrkowskiej, przed al. Mickiewicza.

Jak przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi, 12 osób zostało poszkodowanych, a tramwajami podróżowało łącznie około 120 osób.

- Cztery osoby trafiły do szpitala, doznali oni głównie urazów głowy i nóg. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział Polsat News mł. asp. Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.

Łódź. Zderzenie tramwajów na ul. Piotrkowskiej

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letnia motornicza, prowadząca tramwaj linii nr 2 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w tramwaj linii nr 3, który prowadził 53-latek. Oboje byli trzeźwi - relacjonował policjant Maksymilian.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym ruch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach.

Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 6, 7, 11, 19. Ruch na ich trasie na ul. Piotrkowskiej zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

Nowy ambasador USA wita się z Polakami materiały prasowe