Zderzenie tramwajów w Łodzi. Poszkodowani pasażerowie w szpitalu
Na ul. Piotrkowskiej w Łodzi zderzyły się dwa tramwaje. 12 osób zostało poszkodowanych, a cztery z nich trafiły do szpitala. Jak przekazał mł. asp. Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi, "29-letnia motornicza, prowadząca tramwaj linii nr 2 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w tramwaj linii nr 3". Ruch w tej części miasta jest zablokowany.
W skrócie
- W centrum Łodzi zderzyły się dwa tramwaje, w wyniku czego 12 osób zostało rannych.
- Ruch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza został wstrzymany w obu kierunkach, pojazdy są kierowane objazdami.
- Zdaniem policji motornicza tramwaju nie dostosowała prędkości do warunków na drodze.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12:50 na ul. Piotrkowskiej, przed al. Mickiewicza.
Jak przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi, 12 osób zostało poszkodowanych, a tramwajami podróżowało łącznie około 120 osób.
- Cztery osoby trafiły do szpitala, doznali oni głównie urazów głowy i nóg. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział Polsat News mł. asp. Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.
Łódź. Zderzenie tramwajów na ul. Piotrkowskiej
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letnia motornicza, prowadząca tramwaj linii nr 2 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w tramwaj linii nr 3, który prowadził 53-latek. Oboje byli trzeźwi - relacjonował policjant Maksymilian.
Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym ruch tramwajów na ul. Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach.
Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 6, 7, 11, 19. Ruch na ich trasie na ul. Piotrkowskiej zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.