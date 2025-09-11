Zderzenie tramwajów w centrum Łodzi. Kilkanaście osób rannych
Na skrzyżowaniu w centrum łodzi zderzyły się ze sobą dwa tramwaje. W wyniku zdarzenia pomocy medycznej potrzebowało 14 osób. Dwie osoby wymagały hospitalizacji - przekazał Interii kpt. Łukasz Górczyński, oficer prasowy KMP PSP w Łodzi.
W skrócie
- Na skrzyżowaniu w centrum Łodzi doszło do zderzenia dwóch tramwajów.
- W wyniku wypadku 14 osób zostało poszkodowanych, z czego dwie trafiły do szpitala.
- Ruch tramwajów w miejscu zdarzenia został czasowo wstrzymany, wprowadzono objazdy.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9.20 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza w centrum Łodzi.
Jak przekazał Interii oficer prasowy łódzkiej PSP kpt. Łukasz Górczyński, ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z tramwajów najechał na tył drugiego.
Zderzenie tramwajów w centrum Łodzi
Lokalny portal "Express Ilustrowany" przekazał, że chwilę wcześniej tramwaj linii 10 stanął z powodu zaniku napięcia, a jadący za nim trwaj linii 8, nie zdążył wyhamować.
W zdarzeniu zostało poszkodowanych 14 osób, większość z nich otrzymała pomoc na miejscu. - Dwie osoby wymagały hospitaliazji - przekazał strażak.
Na miejscu wypadku interweniowały dwa zastępy PSP oraz cztery zespoły ratowników medycznych. Na ten moment działania służb są już zakończone.
Łódź. Zderzenie tramwajów. Utrudnienia w ruchu
- Obie motornicze były trzeźwe - poinformował w rozmowie z polstanews.pl młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego KMP w Łodzi.
Dodał, że 12 osób doznało lekkich obrażeń, natomiast dwie osoby przewiezione do szpitala mają urazy kończyn dolnych oraz głowy.
Jak poinformowało MPK Łódź, w związku ze wstrzymaniem ruchu tramwajów na al. Piłsudskiego przy ul. Sienkiewicza, w kierunku Piotrkowska-Centrum, kursują objazdem.