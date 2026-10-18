W skrócie
- Jedna osoba została ranna w wyniku zderzenia dwóch tramwajów na ul. Narutowicza w Łodzi.
- Do kolizji doszło około godziny 10, gdy tramwaj linii nr 8 uderzył w tramwaj linii 12 oczekujący na zielone światło.
- Po wypadku wprowadzono objazdy i zastępczą komunikację autobusową.
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Do zderzenia dwóch tramwajów doszło w niedzielę około godziny 10 na ul. Narutowicza w pobliżu skrzyżowania z ul. Kopcińskiego w Łodzi.
- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło - poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkom. Edyta Machnik.
Jak dodała, w wyniku zderzenia 71-letnia pasażerka linii nr 12 trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.
- Oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi - przekazała rzeczniczka prasowa.
Zderzenie tramwajów w Łodzi. Opóźnienia i zmiany w ruchu komunikacji miejskiej
Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione.
Dotyczy to linii nr 12, która od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego kierowana jest przez Kopcińskiego, Piłsudskiego na pętlę Widzew Stadion.
Na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego do pętli Telefoniczna.
Służby przekazały, że ruch szynowy zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.