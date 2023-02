Zapłakana kobieta zwróciła się o pomoc do Donalda Tuska

Podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic do Donalda Tuska podeszła zapłakana kobieta. - Mojej teściowej bratowa wyłudziła cały majątek. Teraz przyszło pismo, że my mamy płacić 1860 zł - mówiła, dodając ze łzami w oczach, że będzie musiała odłożyć od ust swojemu synowi. Pokazywała także pismo, jakie do niej przyszło. - Może pan zdjęcie zrobić i w Sejmie proszę to nagłośnić - mówiła zrozpaczona mieszkanka miasta. Kobiecie zobowiązali się pomóc przedstawiciele urzędu miasta.

Zdjęcie Do Donalda Tuska podeszła podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic zrozpaczona kobieta. "Jakie jest prawo w Polsce?" - mówiła / Polsat News / Polsat News