Zaatakował nożem przechodnia w centrum Łodzi. 28-latek aresztowany

Podejrzany usłyszał już zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 5 lat więzienia. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście, na wniosek prokuratury, został on tymczasowo aresztowany.



Do zdarzenia doszło 17 czerwca. Tuż po północy policjanci otrzymali informację o ataku nożem, do którego miało dojść w bramie jednej z posesji przy ulicy Piotrkowskiej.

Nożownik chciał uciec

- Już na miejscu, w rozmowie ze świadkami funkcjonariusze ustalili, że gdy 38-letni pokrzywdzony wracał z pracy w towarzystwie dwóch kobiet, został zaczepiony przez nietrzeźwy, męski duet. Poproszeni o zaprzestanie, stali się jeszcze bardziej wulgarni. Cały czas wykrzykiwali obraźliwe słowa pod adresem 38-latka i towarzyszących mu kobiet. Gdy ten usiłował wpłynąć na ich zachowanie, doszło pomiędzy nim a jednym z mężczyzn do szarpaniny, podczas której nietrzeźwy - badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie - 28-latek nożem ugodził pokrzywdzonego w brzuch - zrelacjonowała Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Reklama

Napastnik chciał uciec, jednak dzięki zdecydowanej postawie kobiet oraz ofiary napaści został przekazany w ręce policji. Na miejscu znaleziono nóż, którego napastnik usiłował się pozbyć, wyrzucając do kosza.