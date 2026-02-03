W skrócie Na autostradzie A1 w okolicach Skoszew doszło do zderzenia lawety z samochodem ciężarowym.

Ranny został kierowca lawety, któremu udzielono pomocy medycznej na miejscu.

Odcinek autostrady A1 w kierunku Katowic został odblokowany po godz. 19.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku na A1 między węzłami Łódź Północ i Brzeziny doszło około godz. 16. Według Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Łodzi na jezdni w kierunku Katowic, na wysokości wsi Skoszewy, doszło do zderzenia dwóch pojazdów - ciężarówki i lawety.

- Kierowca lawety jadący autostradą na południe uderzył w stojący na pasie awaryjnym samochód ciężarowy - powiedział Interii rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

- Ranny został kierowca lawety, a na miejscu udzielono mu pomocy medycznej - powiedział rzecznik.

Jak dowiedziała się Interia, w wyniku uderzenia lawety w naczepę tira, spadł transportowany nią samochód dostawczy, leżał na autostradzie pomiędzy pasami i został poważnie uszkodzony.

Wypadek w Łódzkiem. Wyznaczono alternatywne trasy

Dyżurny GDDKiA w Łodzi poinformował, że odcinek autostrady A1 w kierunku Katowic od Strykowa (węzeł Łódź Północ) do węzła Brzeziny na wschodniej obwodnicy Łodzi był zamknięty do godziny 19.

W wyniki wypadku powstał kilkukilometrowy korek. Jadącym autostradą A1 GDDKiA we wpisie na platformie X radzono zjazd na Węźle Łódź Północ na autstradę A2 do Węzła Stryków, a nawet opuszczenie autostrady już na węźle Piątek.

Kierowcy jadący z Gdańska i Warszawy w kierunku Wrocławia powinni wybrać trasę po A2 do Węzła Emilia i dalej drogą ekspresową S14 (Zachodnia Obwodnica Łodzi) na południe.

"Debata polityczna". Trump zaatakuje Iran? Ekspert: Chodzi o metodę nacisku Polsat News Polityka