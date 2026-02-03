Wypadek na A1. Laweta uderzyła w samochód ciężarowy

Aleksandra Czurczak

Autostrada A1 w kierunku Katowic była zablokowana po zderzeniu lawety z ciężarówką na wysokości wsi Skoszewy koło Łodzi. Jedna osoba została ranna, a służby ratunkowe usuwały skutki wypadku. Ruch na odcinku między węzłami Łódź Północ i Brzeziny został już przywrócony.

Uszkodzony czerwony samochód ciężarowy stoi przy barierkach na poboczu autostrady, z mocno zniszczonym przodem i otwartą maską. Na jezdni rozrzucone są elementy pojazdu, a w tle widać inne samochody na drodze, w tym niebieską ciężarówkę.
Łódzkie. Wypadek na A1. Laweta uderzyła w samochód ciężarowyGDDKiA ŁódźTwitter

  • Na autostradzie A1 w okolicach Skoszew doszło do zderzenia lawety z samochodem ciężarowym.
  • Ranny został kierowca lawety, któremu udzielono pomocy medycznej na miejscu.
  • Odcinek autostrady A1 w kierunku Katowic został odblokowany po godz. 19.
Do wypadku na A1 między węzłami Łódź Północ i Brzeziny doszło około godz. 16. Według Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Łodzi na jezdni w kierunku Katowic, na wysokości wsi Skoszewy, doszło do zderzenia dwóch pojazdów - ciężarówki i lawety.

- Kierowca lawety jadący autostradą na południe uderzył w stojący na pasie awaryjnym samochód ciężarowy - powiedział Interii rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

    - Ranny został kierowca lawety, a na miejscu udzielono mu pomocy medycznej - powiedział rzecznik.

    Jak dowiedziała się Interia, w wyniku uderzenia lawety w naczepę tira, spadł transportowany nią samochód dostawczy, leżał na autostradzie pomiędzy pasami i został poważnie uszkodzony.

    Wypadek w Łódzkiem. Wyznaczono alternatywne trasy

    Dyżurny GDDKiA w Łodzi poinformował, że odcinek autostrady A1 w kierunku Katowic od Strykowa (węzeł Łódź Północ) do węzła Brzeziny na wschodniej obwodnicy Łodzi był zamknięty do godziny 19.

    W wyniki wypadku powstał kilkukilometrowy korek. Jadącym autostradą A1 GDDKiA we wpisie na platformie X radzono zjazd na Węźle Łódź Północ na autstradę A2 do Węzła Stryków, a nawet opuszczenie autostrady już na węźle Piątek.

    Kierowcy jadący z Gdańska i Warszawy w kierunku Wrocławia powinni wybrać trasę po A2 do Węzła Emilia i dalej drogą ekspresową S14 (Zachodnia Obwodnica Łodzi) na południe.

