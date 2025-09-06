Wypadek czterech aut na autostradzie A2. Poważne utrudnienia
Po wypadku z udziałem czterech samochodów utrudniony jest przejazd autostrada A2 w stronę Łodzi i Poznania w okolicy węzła Łowicz w woj. łódzkim. Trasa była zablokowana, a obecnie ruch odbywa się jednym pasem, w związku z czym w miejscu wypadku tworzą się korki. Poszkodowana została jedna osoba.
Jak poinformowała łódzka policja, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 10 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Łyszkowice w woj. łowickim.
Wypadek na A2. Zderzyły się cztery auta
Na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania zderzyły się cztery pojazdy - dwa samochody osobowe, autolaweta oraz ciężarówka z naczepą. Jedna osoba została poszkodowana.
Początkowo A2 w stronę Łodzi i Poznania w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Objazd wyznaczony był przez węzeł Łowicz.
Obecnie ruch odbywa się jednym pasem i trwa rozładowywanie powstałego zatoru. Nadal jednak tworzą się duże korki.
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja apeluje o ostrożność.