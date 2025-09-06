Wypadek czterech aut na autostradzie A2. Poważne utrudnienia

Po wypadku z udziałem czterech samochodów utrudniony jest przejazd autostrada A2 w stronę Łodzi i Poznania w okolicy węzła Łowicz w woj. łódzkim. Trasa była zablokowana, a obecnie ruch odbywa się jednym pasem, w związku z czym w miejscu wypadku tworzą się korki. Poszkodowana została jedna osoba.