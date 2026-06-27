W skrócie Proboszcz parafii w Dąbrówce Wielkiej poprosił osoby chore i źle znoszące upały, by uczestniczyły we mszy świętej przez telewizję oraz przygotował wodę dla wiernych przed kościołem.

W świątyni zapewniono mineralną wodę, dostęp do salki i toalet na plebanii oraz opcję uruchomienia wentylatorów w razie potrzeby.

IMGW prognozuje w niedzielę temperaturę sięgającą nawet 40 stopni Celsjusza w Łodzi i wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem dla większości kraju.

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Proboszcz parafii opublikował apel w mediach społecznościowych. Poinformował, że przy wejściu do kościoła ustawiono stolik z wodą mineralną dla uczestników nabożeństw.

"Uwaga! Jutro ma być upał. Przy wejściu do kościoła stoi stolik z wodą mineralną. Zachęcam do korzystania. Jeśli ktoś się poczuje słabo, przypominam, salka i toalety na plebanii otwarte" - napisał duchowny na Facebooku.

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Dodał również, że w razie potrzeby zostaną uruchomione wentylatory znajdujące się w świątyni.

Upały w Polsce. Proboszcz apeluje. "Lepiej pozostać w domu"

Proboszcz zwrócił się także do osób starszych, chorych i wszystkich, którzy źle znoszą wysokie temperatury.

"Dbajmy o siebie. Jeśli ktoś choruje lub źle się czuje, lepiej pozostać w domu i uczestniczyć we Mszy świętej przez telewizję. Bóg wie najlepiej" - napisał.

IMGW ostrzega przed ekstremalnym upałem

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę temperatura w Łodzi może sięgnąć blisko 40 stopni Celsjusza.

W całym kraju termometry mają pokazać od 31 st. C w rejonach podgórskich do 41-42 st. C na krańcach zachodnich Polski. IMGW wydał dla większości kraju ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem.

W związku z prognozowanymi temperaturami alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało do mieszkańców SMS-y ostrzegające przed ekstremalnym upałem.





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