Wybuch w Anielinie, doszło do tragedii. Zginęła nastolatka

Karolina Głodowska

W wybuchu gazu w Anielinie w woj. łódzkim zginęła nastolatka. Do tragedii doszło w budynku jednorodzinnym. Do szpitala trafiła 40-latka z bardzo rozległymi poparzeniami, a także 20-letnia kobieta. Służby określiły już prawdopodobną przyczynę eksplozji.

Śmigłowiec LPR oraz karetka na miejscu zdarzenia, gdzie doszło do wybuchu
Tragedia w Anielinie. Zginęła nastolatka

W skrócie

  • Do wybuchu gazu doszło w budynku mieszkalnym w Anielinie w powiecie wieluńskim w sobotę około godziny 10.20.
  • W wyniku eksplozji zginęła 15-16-letnia dziewczyna, a około 40-letnia kobieta z rozległymi oparzeniami została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń.
  • Przyczyną wybuchu było prawdopodobnie rozszczelnienie wężyka gazowego. Konstrukcja budynku nie została naruszona.
Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w powiecie wieluńskim doszło w sobotę, około godz. 10.20.

Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, w wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat.

Rozległych poparzeń ciała III stopnia doznała około 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Hospitalizowana została też około 20-letnia kobieta, która była w szoku.

Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.

Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.

W akcji udział brało osiem zastępów straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego, a także zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego - informowała w sieci OSP Konopnica.

Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Kolizja pociągu Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Powiśle
Mazowieckie

Zderzenie pociągu z dźwigiem. Ewakuacja na stacji w Warszawie

Patryk Idziak
Patryk Idziak
"Wydarzenia": Tragedia na jeziorze. Dwie osoby nie żyją, sternik był pijanyPolsat News

