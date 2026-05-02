Wybuch w Anielinie, doszło do tragedii. Zginęła nastolatka
W wybuchu gazu w Anielinie w woj. łódzkim zginęła nastolatka. Do tragedii doszło w budynku jednorodzinnym. Do szpitala trafiła 40-latka z bardzo rozległymi poparzeniami, a także 20-letnia kobieta. Służby określiły już prawdopodobną przyczynę eksplozji.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w powiecie wieluńskim doszło w sobotę, około godz. 10.20.
Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, w wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat.
Rozległych poparzeń ciała III stopnia doznała około 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Hospitalizowana została też około 20-letnia kobieta, która była w szoku.
Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.
Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.
W akcji udział brało osiem zastępów straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego, a także zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego - informowała w sieci OSP Konopnica.
Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.