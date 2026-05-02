W skrócie Do wybuchu gazu doszło w budynku mieszkalnym w Anielinie w powiecie wieluńskim w sobotę około godziny 10.20.

W wyniku eksplozji zginęła 15-16-letnia dziewczyna, a około 40-letnia kobieta z rozległymi oparzeniami została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń.

Przyczyną wybuchu było prawdopodobnie rozszczelnienie wężyka gazowego. Konstrukcja budynku nie została naruszona.

Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w powiecie wieluńskim doszło w sobotę, około godz. 10.20.

Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, w wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat.

Rozległych poparzeń ciała III stopnia doznała około 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Hospitalizowana została też około 20-letnia kobieta, która była w szoku.

Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.

Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.

W akcji udział brało osiem zastępów straży pożarnej, policja, zespół ratownictwa medycznego, a także zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego - informowała w sieci OSP Konopnica.

Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.

