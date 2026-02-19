Wielki karambol w Bełchatowie. Wielu rannych

Na ulicach Bełchatowa doszło w czwartek do karambolu z udziałem autobusu miejskiego, autobusu pracowniczego, samochodu ciężarowego oraz dwóch aut osobowych. Łącznie dziewięć osób zostało rannych i przewiezionych do szpitala. Droga przy ul. Czaplineckiej była całkowicie nieprzejezdna.

- Doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego z naczepą z miejskim autobusem elektrycznym - mówił w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie mł. bryg. Michał Wieczorek.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 13. Początkowo w wypadku rannych było sześć osób, jednak według najnowszych doniesień liczba ta wzrosła do dziewięciu.

Bełchatów. Karambol z udziałem autobusu miejskiego

- Wszystkie osoby zostały przetransportowane na badania do szpitala - przekazał Wieczorek. Jak dodał, większość z osób rannych ma obrażenia głowy i inne rany zewnętrzne. Najcięższe obrażenia odniosła osoba kierująca autobusem.

Na miejsce skierowane zostały jednostki policji, pięć karetek pogotowia oraz pięć zastępów straży pożarnej.

    Służby nadal zabezpieczają miejsce wypadku. Jak informował mł. bryg. Wieczorek, ruch na ul. Czaplineckiej był całkowicie wstrzymany

    - Na obecną chwilę droga jest całkowicie zablokowana, policja zorganizowała objazdy - informował. Z najnowszych doniesień wynika, że teraz droga jest częściowo przejezdna.

    Oprócz autobusu miejskiego i pojazdu ciężarowego, w karambolu uczestniczyły też dwa samochody osobowe oraz autobus pracowniczy.

