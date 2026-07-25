W skrócie Dzieci w wieku dziewięciu i 11 lat poniosły śmierć w wypadku z udziałem trzech samochodów na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie.

W zderzeniu rannych zostało pięć innych osób, a do akcji wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służby ratownicze.

Policja przekazała, że droga jest zablokowana w obu kierunkach i wprowadziła objazdy, a służby wyjaśniają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora.

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Mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał w sobotę PAP, że w wyniku wypadku dwoje dzieci w wieku dziewięciu i 11 lat zmarło. Z kolei GDDKiA w Łodzi dodała, że rannych zostało także pięć innych osób.

- Kierowca peugeota jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z toyotą, a później uderzył w nissana. Dwoje jadących peugeotem dzieci w wieku dziewięciu i 11 lat pomimo resuscytacji zmarło na miejscu wypadku - przekazał Piliński.

Wójcin. Tragiczny wypadek na DK74. Nie żyje dwoje dzieci

W wyniku zdarzenia pięć innych osób zostało rannych, a na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

- Droga jest zablokowana w obu kierunkach - dodał Piliński. Policja jednak wprowadziła objazdy.

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi do wypadku doszło w sobotę ok. 18.30, a trasa między Sulejowem i Paradyżem może być zablokowana nawet do północy.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi informował z kolei, że w akcji ratowniczej brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga helikoptera LPR, a także sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z okolicy.





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