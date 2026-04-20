W skrócie Na autostradzie A2 w okolicy Wiktorowa doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.

W wyniku wypadku jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy zostały ranne.

Autostrada A2 w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana, a służby cały czas pracują na miejscu.

Do wypadku doszło ok. godz. 4:40 w poniedziałek, na 341. kilometrze autostrady A2 w okolicy miejscowości Wiktorów. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych miało miejsce na jezdni w kierunku Poznania.

- Kierowca tira nie zachowując należytej ostrożności najechał na stojącą na pasie awaryjnym ciężarówkę z przyczepą podczas, gdy była naprawiana - powiedział w rozmowie z Polsat News sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, oficer prasowy KPP w Zgierzu.

Tragedia na autostradzie A2. Trasa zablokowana, policja wyznacza objazdy

W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła jedna osoba, a trzy inne zostały poszkodowane. Na miejscu wciąż pracują służby, w tym policja pod nadzorem prokuratora oraz straż pożarna.

- Apelujemy o stosowanie się do komunikatów służb. Jest ślisko, bądźmy ostrożni - wezwał policjant.

Rzecznik łódzkiej wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak przekazał, że zmarły to kierowca lub pasażer naprawianego zestawu, a kolejne trzy osoby - w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji - zostały ranne. Wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami.

Po wypadku całkowicie zablokowana jest A2 w kierunku Poznania. Aby ominąć korek, należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i dalej drogą krajową nr 91 dojechać do Łęczycy, a następnie drogą wojewódzką nr 703 do węzła Wartkowice, z którego ponownie można dostać się na A2. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.

