Wieruszów. Zwłoki kobiety w mieszkaniu. To Gruzinka

Według przekazywanych przez RMF FM ciało kobiety zostało odnalezione przez dwóch mieszkańców, którzy zostali zatrzymani do wyjaśnienia . Jak mieli przekazać, po wejściu do pokoju zauważyli leżącą na ziemi kobietę, nad nią zamaskowany mężczyzna z nożem. Miał im przekazać, by byli cicho i uciekł.

Tragedia w Puszczykowie. Serhij T. przyznał się do zabójstwa

Do podobnego odkrycia doszło w sobotę w Puszczykowie , gdzie w mieszkaniu odnaleziono ciało kobiety i dwóch córek . Jak potwierdziła prokuratura, do zabójstwa przyznał się mąż 29-letniej kobiety.

Zatrzymany Serhij T. przekazał również, że gdy dotarło do niego, co zrobił chciał odebrać sobie życie, ale zabrakło mu odwagi. Do zabójstwa żony i dzieci miało dojść po kłótni o to, że nadużywa on alkoholu i ma długi. Mężczyzna miał pić alkohol w dzień zabójstwa, a także bezpośrednio po nim.