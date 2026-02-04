W skrócie W kamienicy przy ul. Kaliskiej w Łodzi znaleziono ciała 74-letniego mężczyzny i 64-letniej kobiety, podejrzewaną przyczyną śmierci było wychłodzenie.

W mieszkaniu przy ul. Malinowej ujawniono zwłoki 55-latka i 56-latki; w jednym przypadku lekarz podejrzewa wychłodzenie, a w drugim nie wyklucza się udziału osób trzecich.

Mieszkańcy kamienic przy ul. Malinowej i Kaliskiej mieli trudności z ogrzewaniem, miasto oferowało pomoc i lokale zastępcze, jednak nie wszystkie osoby je przyjęły.

Jak Interię asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zgłoszenie w sprawie mieszkańców lokalu przy ulicy Kaliskiej dotarło do służb za sprawą zaniepokojonego sąsiada. Zadzwonił on po pomoc ze względu na to, że drzwi do lokalu były zamknięte, a na pukanie nikt nie odpowiadał.

Na miejscu interweniowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Pożarnicy zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia pokonali zamek drzwi wejściowych. Po otworzeniu drzwi w lokalu odnaleziono dwie osoby bez oznak życia i potwierdzono ich zgon. Chodzi o 74-letniego mężczyznę oraz 64-letnią kobietę.

- Na miejscu wykluczono udział osób trzecich - poinformowała asp. Sowińska, wskazując, że "prawdopodobną" przyczyną zgonu 74-latka oraz 64-latki było wychłodzenie. - Dokładna przyczyna śmierci tych osób zostanie wyjaśniona po przeprowadzeniu sekcji zwłok - dodała.

Seria zgonów w Łodzi. Mróz zbiera śmiertelne żniwo

Asp. Sowińska potwierdziła, że to kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. Również we wtorek do policjantów wpłynęło zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań przy ulicy Malinowej na łódzkich Bałutach znajduje się mężczyzna bez oznak życia. - Lekarz, który stwierdził zgon, podejrzewa, że przyczyną śmierci 55-latka było wychłodzenie - stwierdziła, wskazując, że w tym przypadku również przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.

W tej samej kamienicy w poniedziałek odnaleziono zwłoki 56-letniej kobiety. - Ciało było przykryte kocami i kołdrą. W tym przypadku nie wyklucza się ewentualnego udziału osób trzecich - powiedziała asp. Sowińska.

Reporterka Polsat News Agata Gwizdała ustaliła, że ciało 55-latka, które ujawnione zostało w kamienicy na ulicy Malinowej, zostało odnalezione przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwłoki 56-latki ujawniła z kolei sąsiadka, która potem wezwała pomoc.

- Największy problem jest w tym, że w ogóle nie powinna istnieć taka kamienica z takimi warunkami mieszkalnymi - powiedziała sąsiadka zmarłej 56-latki w rozmowie z Polsat News.

Trudne warunki w łódzkich kamienicach. Należą do zasobu miejskiego

Obie kamienice - zarówno ta przy ul. Malinowej, jak i przy ul. Kaliskiej - należą do zasobu miejskiego. Gwizdała ustaliła, że w przypadku tej pierwszej "mieszkańcy mają dostęp do mediów, ale nie ma dostępu do sieci ciepła". Mieszkańcy muszą ogrzewać swoje lokale prądem lub piecami na paliwo stałe, jednak ze względu na możliwości mieszkańców dostęp do ogrzewania był utrudniony.

Zgodnie z informacjami Polsat News, zmarli z ul. Malinowej byli pod stałą opieką Ośrodka Opieki Społecznej. Zaproponowano im także lokal zastępczy na czas silnego mrozu, jednak osoby te miały odmówić.

- Działania ze strony miasta były podejmowane. Ja mogę powiedzieć tylko taką smutną dość frazę. Często ludziom pomimo wielu prób, które podejmujemy, wielu działań, nie da się po prostu pomóc i sytuacje kończą się tragicznie. Trudno dzisiaj obwiniać czy to pracowników Zarządu Lokali Miejskich, czy Ośrodka Pomocy Społecznej - powiedział w rozmowie z Polsat News przedstawiciel Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.

Jeśli chodzi o kamienicę przy ul. Kaliskiej, tam prąd był dostarczany. Budynek miał sprawną instalację energetyczną, a więc mieszkańcy nie byli odcięci od ogrzewania. Szczegółowe przyczyny tragedii będą wyjaśniane.

