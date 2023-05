Tragedia w domu dziecka. 16-latkę zabił jej były chłopak, wpuściła go przez okno

O tragicznym zdarzeniu w domu dziecka w Tomisławicach na antenie Polsat News mówił Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

- Pierwsze patrole były na miejscu już po kilku minutach od zgłoszenia, po 23. Policjanci potwierdzili, że doszło do zabójstwa i zranienia kilku wychowanków i wychowawczyni - przekazał.

Tomisławice. Policja: 16-latka wpuściła byłego chłopaka do domu dziecka

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że niestety, sama zamordowana wpuściła chłopaka do swojego pokoju przez okno. Następnie doszło do kłótni, w czasie której zaczął on ją ranić. 16-latkę próbowała ratować wychowawczyni, która miała nocny dyżur. Ona również została raniona. Następnie 19-latek rzucił się do ucieczki i atakował na oślep inne osoby, które napotykał na swojej drodze - dodał.

Mariusz Ciarka powiadomił, że 19-latek został odnaleziony po godzinie. Podczas przesłuchiwań wstępnie przyznał się do dokonania zabójstwa. - Ten mężczyzna od dłuższego czasu spotykał się z zamordowaną dziewczyną. Jednym z motywów, który brany jest pod uwagę, jako najbardziej wiarygodny jest właśnie zawód miłosny - przekazał.

- Początkowo wszystko wskazywało, że mamy dziewięć osób rannych, na szczęście, okazało się, że w szpitalu zostały trzy osoby, które mają obrażenia niezagrażające ich życiu. Pozostały osoby nie posiadają obrażeń, zostały zwolnione ze szpitala. Ze względu na ich stan psychiczny została im udzielona pomoc psychologiczna - zaznaczył rzecznik.

Tragedia w domu dziecka w Tomisławicach

Do ataku w domu dziecka w Tomisławicach doszło we wtorek przed godziną 23:00. Nożownik zaatakował wychowawczynię i wychowanków placówki. Z pierwszych informacji wynikało, że poszkodowanych zostało 10 osób, w tym zabita 16-latka.

W trakcie zdarzenia w placówce znajdowało się 13 wychowanków oraz opiekun.