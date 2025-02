Do tragicznego wypadku doszło w sobotę podczas wycinki drzew. Dwóch biorących w niej udział mężczyzn zostało przygniecionych przez drzewo . - Wczoraj wieczorem przed godziną 20 na terenie kompleksu leśnego znaleziono nieprzytomnego 41-latka i ciało 68-letniego mężczyzny - przekazał "Dziennikowi Łódzkiemu" młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Ponieważ drugi z mężczyzn dawał oznaki życia, został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim. Lekarze podjęli walkę o jego życie, ale - mimo ich wysiłków - następnego dnia rano 41-latek zmarł .

Jak ustalił TVN24, mężczyźni byli spokrewnieni - to ojciec i syn; do lasu wybrali się w południe. Bliscy zaczęli się o nich niepokoić, gdy zapadł zmrok, a mężczyźni wciąż nie wracali do domu.