Jak poinformował w sobotę rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, służby rano otrzymały zgłoszenie o przewróconym na dach samochodzie znajdującym się w stawie w miejscowości Drobnice w pow. wieluńskim.

Zgłoszenie do dyżurnego wieluńskiej komendy policji przyszło około godz. 7:00. Przekazano wówczas, że na jednym z pól uprawnych w stawie zleziono zanurzonego citroena.

Wieluń. Ciała dwóch mężczyzn w citroenie

Podczas akcji ratunkowej strażacy wydobyli z pojazdu ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 35 lat. Obaj byli mieszkańcami powiatu wieluńskiego.

- Na miejsce wysłano płetwonurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa z Piotrkowa Trybunalskiego. Przeszukali zbiornik, ponieważ nie było pewności, ile osób podróżowało pojazdem. Nikogo więcej jednak nie odnaleziono w wodzie - dodał bryg. Pawlak.

Samochód został wydobyty na brzeg. Na razie nie wiadomo, jak pojazd znalazł się w stawie. Ma to wyjaśnić prowadzone pod nadzorem prokuratora dochodzenie policyjne.

"Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wykonują czynności procesowe m.in. wykonują oględziny, zabezpieczają wszystkie ślady, ustalają i przesłuchują świadków. Zebrany materiał dowodowy posłuży do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia" - informuje KPP w Wieluniu.

