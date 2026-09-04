W skrócie Na autostradzie A1 w miejscowości Stobiecko Szlacheckie doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła 49-letnia kobieta, a dwóch mężczyzn zostało rannych.

W akcji ratunkowej uczestniczyły dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego, a na miejsce wezwano policję i prokuratora.

We wcześniejszym wypadku na A1 w okolicach Mykanowa ciężarówka uderzyła w pojazdy ekipy remontowej, powodując śmierć czterech osób i rany u czterech kolejnych, a kierowca został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy.

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Stobiecko Szlacheckie pod Radomskiem w województwie łódzkim ok. godz. 1 w nocy w piątek. Na autostradzie A1 zderzyły się tam samochód ciężarowy i bus.

- Mercedes Sprinter najechał na tył samochodu ciężarowego. Busem podróżowało siedem osób - poinformował w rozmowie z Interią bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

Tragiczny wypadek na A1. Nie żyje 49-letnia kobieta

W wyniku zdarzenia życie straciła jedna z pasażerek busa, 49-letnia kobieta. - W momencie, w którym dotarliśmy na miejsce zderzenia, pracowały już tam zespoły ratownictwa medycznego - wskazał strażak.

- Ratownicy stwierdzili oznaki zgonu w przypadku kobiety, zdecydowano o pozostawieniu jej ciała w pojeździe do momentu zakończenia czynności dochodzeniowo-śledczych. Pozostali uczestnicy wypadku w momencie przyjazdu strażaków przebywali już poza busem i ciężarówką - dodał Pawlak.

W wypadku rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 42 i 45 lat. - Osoby te przewieziono do szpitali w Bełchatowie i Radomsku. Pozostali pasażerowie busa oraz kierowca samochodu ciężarowego nie wymagali pomocy medycznej - wskazał rzecznik.

Na miejsce zdarzenia wezwano policję, która będzie ustalać dokładne okoliczności, oraz prokuratora. Akcja służb zakończyła się po godz. 4 nad ranem. Wzięły w niej udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Wypadek w Mykanowie. Zginęły cztery osoby

Wypadek w miejscowości Stobiecko Szlacheckie to kolejne tragiczne w skutkach zdarzenie drogowe, do którego w ostatnim czasie doszło na autostradzie A1. We wtorek w okolicach Mykanowa ciężarówka wjechała w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię.

Samochody znajdowały się na prawym pasie ruchu. W wyniku wypadku zginęły cztery osoby, a kolejne cztery zostały ranne. Kierowca, Dominik D., był trzeźwy. W środę prokuratura wszczęła śledztwo i przedstawiła mu zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

W czwartek do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna dotycząca kierowcy. Wynika z niej, że w chwili wypadku Dominik D. znajdował się pod wpływem klefedronu - substancji psychotropowej. Sąd zdecydował o aresztowaniu kierowcy na trzy miesiące.



