Tajemnicza zbrodnia sprzed lat. Opublikowali wizerunek ofiary
Łódzka policja opublikowała rekonstrukcję przypuszczalnego wyglądu twarzy zamordowanego w 1993 roku mężczyzny. Wizualizację przygotowali specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Ciało zostało przed laty odnalezione przez osobę postronną w miejscowości Lubola (woj. łódzkie). Teraz służby po raz kolejny proszą o pomoc w rozwiązaniu sprawy.
W skrócie
- Policja z Łodzi opublikowała rekonstrukcję twarzy mężczyzny zamordowanego w 1993 roku i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.
- Ciało mężczyzny znaleziono w Luboli, a według śledczych mógł być obywatelem państwa rosyjskojęzycznego.
- Specjaliści udostępnili rysopis i informacje kontaktowe dla osób mogących pomóc w rozwiązaniu sprawy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Z apelem o pomoc zwrócili się Funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prowadzą czynności w sprawie ujawnionych zwłok zamordowanego mężczyzny o nieustalonej tożsamości.
Do odnalezienia ciała doszło 7 lipca 1993 roku około godziny 14.00. Wówczas osoba postronna zauważyła w miejscowości Lubola usypany kopiec, z którego wystawała noga człowieka.
Na miejscu ustalono, że zwłoki osoby o nieustalonej płci były przykryte gałęziami i przysypane ziemią oraz ściółką leśną. Ujawnione ciało ubrane było jedynie w dolną bieliznę oraz jedną skarpetę.
Lubola. Zbrodnia sprzed 30 lat. Ciało ujawniono długo po śmierci
Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zamordowany to mężczyzna w wieku około 40 lat i o wzroście około 182 centymetrów. Z uwagi na zaawansowany proces rozkładu ciała ustalono, że od śmierci i ukrycia zwłok minęło co najmniej kilkanaście miesięcy.
"Górnej granicy przebywania zwłok w tych warunkach nie da się dokładnie oznaczyć, wydaje się jednak, że nie przekracza ona dwóch-trzech lat. Do chwili obecnej w toku postępowania nie zdołano ustalić danych osobowych zamordowanego mężczyzny" - przekazała łódzka policja w komunikacie.
Służbom udało się jednak zrekonstruować wygląd twarzy zamordowanego mężczyzny. Ponadto udostępniono jego rysopis.
Policja udostępniła rysopis zmarłego mężczyzny
Z rysopisu wynika, że zamordowany prawdopodobnie miał szczupłą budowę ciała, jasne i lekko faliste włosy (być może w odcieniu rudawym) oraz dość obfite brwi. Ponadto jego oczy mogły być barwy jasnej z "lekką, a nawet średnio wykształconą fałdą powieki górnej".
Policja zwróciła również uwagę, że mężczyzna miał "zachowane w znakomitej większości" uzębienie, wśród którego zauważono dwie prawdopodobnie złote koronki - jedną w szczęce, a drugą w żuchwie.
Wśród cech charakterystycznych służby wymieniły natomiast "zdecydowanie jasną lub nawet bardzo jasną pigmentację włosów głowy, oczu i skóry twarzy".
Mężczyzna był prawdopodobnie obywatelem państwa rosyjskojęzycznego
"Na podstawie zebranego materiału oraz stwierdzonych koron nazębnych (prawdopodobnie złotych) domniemuje się, że denat był obywatelem jednego z państw rosyjskojęzycznych" - dodano w komunikacie.
Policja apeluje, aby wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub okoliczności jego śmierci skontaktowały się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Można tego dokonać osobiście (ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź) lub dzwoniąc w godzinach 7.30-15.30 pod numer telefonu 47 841 21 30.
Informacje na temat zmarłego mężczyzny i okoliczności jego śmierci przekazywać można również całodobowo pod numerem 112 lub na telefon zaufania Wydziału Kryminalnego - 42 651 50 07.