W skrócie Policja z Łodzi opublikowała rekonstrukcję twarzy mężczyzny zamordowanego w 1993 roku i prosi o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

Ciało mężczyzny znaleziono w Luboli, a według śledczych mógł być obywatelem państwa rosyjskojęzycznego.

Specjaliści udostępnili rysopis i informacje kontaktowe dla osób mogących pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Z apelem o pomoc zwrócili się Funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prowadzą czynności w sprawie ujawnionych zwłok zamordowanego mężczyzny o nieustalonej tożsamości.

Do odnalezienia ciała doszło 7 lipca 1993 roku około godziny 14.00. Wówczas osoba postronna zauważyła w miejscowości Lubola usypany kopiec, z którego wystawała noga człowieka.

Na miejscu ustalono, że zwłoki osoby o nieustalonej płci były przykryte gałęziami i przysypane ziemią oraz ściółką leśną. Ujawnione ciało ubrane było jedynie w dolną bieliznę oraz jedną skarpetę.

Lubola. Zbrodnia sprzed 30 lat. Ciało ujawniono długo po śmierci

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zamordowany to mężczyzna w wieku około 40 lat i o wzroście około 182 centymetrów. Z uwagi na zaawansowany proces rozkładu ciała ustalono, że od śmierci i ukrycia zwłok minęło co najmniej kilkanaście miesięcy.

"Górnej granicy przebywania zwłok w tych warunkach nie da się dokładnie oznaczyć, wydaje się jednak, że nie przekracza ona dwóch-trzech lat. Do chwili obecnej w toku postępowania nie zdołano ustalić danych osobowych zamordowanego mężczyzny" - przekazała łódzka policja w komunikacie.

Służbom udało się jednak zrekonstruować wygląd twarzy zamordowanego mężczyzny. Ponadto udostępniono jego rysopis.

Policja udostępniła rysopis zmarłego mężczyzny

Z rysopisu wynika, że zamordowany prawdopodobnie miał szczupłą budowę ciała, jasne i lekko faliste włosy (być może w odcieniu rudawym) oraz dość obfite brwi. Ponadto jego oczy mogły być barwy jasnej z "lekką, a nawet średnio wykształconą fałdą powieki górnej".

Policja zwróciła również uwagę, że mężczyzna miał "zachowane w znakomitej większości" uzębienie, wśród którego zauważono dwie prawdopodobnie złote koronki - jedną w szczęce, a drugą w żuchwie.

Wśród cech charakterystycznych służby wymieniły natomiast "zdecydowanie jasną lub nawet bardzo jasną pigmentację włosów głowy, oczu i skóry twarzy".

Rekonstrukcja przypuszczalnego wyglądu zamordowanego mężczyzny Policja Łódzka materiał zewnętrzny

Mężczyzna był prawdopodobnie obywatelem państwa rosyjskojęzycznego

"Na podstawie zebranego materiału oraz stwierdzonych koron nazębnych (prawdopodobnie złotych) domniemuje się, że denat był obywatelem jednego z państw rosyjskojęzycznych" - dodano w komunikacie.

Policja apeluje, aby wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub okoliczności jego śmierci skontaktowały się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Można tego dokonać osobiście (ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź) lub dzwoniąc w godzinach 7.30-15.30 pod numer telefonu 47 841 21 30.

Informacje na temat zmarłego mężczyzny i okoliczności jego śmierci przekazywać można również całodobowo pod numerem 112 lub na telefon zaufania Wydziału Kryminalnego - 42 651 50 07.

