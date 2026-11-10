W skrócie
- Do kwiaciarni w centrum Łodzi wszedł mężczyzna w stroju wojskowym, który oświadczył pracownicy, że "ma zlecenie zabicia cywili".
- Młoda kobieta zamknęła napastnika wewnątrz kwiaciarni i wezwała służby, po czym mężczyzna zaczął demolować wyposażenie sklepu.
- Policja zatrzymała 25-letniego sprawcę, który był już wcześniej notowany za podobne czyny, a sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.
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Zdarzenie miało miejsce 8 listopada o 15:58 w kwiaciarni "Roślinnik" przy ul. Sienkiewicza, w centrum Łodzi. O szczegółach poinformowała Interię Dominika Tomalak-Wacławska, właścicielka lokalu.
- Do sklepu wszedł mężczyzna, bardzo postawny, wysoki, w stroju przypominającym strój wojskowy. Był z plecakiem, w czarnej czapce, czarnych rękawiczkach, w okularach.
W tym czasie w kwiaciarni, oprócz mężczyzny, przebywała jedna osoba - 23-letnia pracownica.
- Mężczyzna zapytał o możliwość skorzystania z toalety, co od razu wydawało nam się podejrzane. Pracownica początkowo odmówiła, natomiast z powodu jego podejrzanego zachowania, jak poruszał się po sklepie, stwierdziła, że wpuści go do tej toalety, a w tym czasie poinformuje nas (właścicieli - red.) o tym, co się dzieje - relacjonuje kobieta.
- Niestety, prowadząc go do toalety, usłyszała od niego zdanie "szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywili" - dodaje.
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Gdy pracownica wskazała mężczyźnie drogę do toalety, skierowała się w stronę wyjścia, zabierając telefon i klucze. Powiadomiła o sprawie swoich przełożonych, którzy polecili jej zamknięcie lokalu od zewnątrz i zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Tym samym mężczyzna został uwięziony w środku kwiaciarni.
- O godz. 16:02 wykonałam pierwszy telefon pod numer 112, zgłoszenie zostało przyjęte. O godz. 16:18 wykonałam ponowny telefon z pytaniem, gdzie jest patrol. Zostałam bardzo niemile potraktowana. Będę wnioskowała o nagrania z tych rozmów - opowiada właścicielka "Roślinnika".
W międzyczasie 23-letnia pracownica udała się na komisariat znajdujący się ok. 160 metrów od kwiaciarni i doprecyzowała zgłoszenie. W komisariacie interweniowała także właścicielka lokalu.
- Próbowaliśmy z mężem prosić dyżurnego i policjantów na parkingu o pomoc, niestety nikt nam tej pomocy nie chciał udzielić - mówi w rozmowie z Interią.
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Ostatecznie funkcjonariusze - według relacji kobiety - dotarli na miejsce o godz. 16:40. Doszło do zatrzymania agresywnego mężczyzny.
Ten, gdy był zamknięty w sklepie, zaczął demolować lokal. - Gaśnicą uszkodził drzwi. Szlifierką, którą znalazł w magazynie, uszkodził nam szyby, próbując się wydostać. Popsuł podesty na kwiaty - mówi właścicielka.
- To wysoki, postawny mężczyzna. Nie do okiełznania, jeśli byśmy chcieli go zatrzymać obywatelsko - dodaje.
Dominika Tomalak-Wacławska podkreśla, że jest "bardzo zaniepokojona brakiem reakcji" policji. - Mnie zajęło dwie minuty dobiegnięcie od sklepu do komisariatu. Próbowałam, żeby ktoś ze mną pobiegł. Nikt nie był zainteresowany - twierdzi.
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O sprawę zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Łodzi. Oficer prasowy podkom. Kamila Sowińska podkreśla, że pierwszy z telefonów - o 16:02 - został wykonany na numer alarmowy 112. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o godz. 16:08, które natychmiast zostało przydzielone do realizacji. Były to ogólne informacje, bez przekazu o zagrożeniu życia i zdrowia - mówi rzeczniczka policji.
W czasie, gdy sprawa trafiła do realizacji, na komisariat zgłosiła się 23-letnia pracownica lokalu. - Wyszło na jaw, że słowa, które padły w tym lokalu, kobieta odbiera personalnie, do siebie, że to jej miałaby stać się krzywda. W związku z tym została podjęta decyzja, że to funkcjonariusze znajdujący się w komendzie udadzą się pieszo do miejsca zdarzenia - dodaje.
- Rozmowa nie trwa minutę, są emocje. Zanim kobieta doprecyzowała informacje, porozmawiała z funkcjonariuszami, zapadła decyzja, by policjanci poszli na miejsce - mówi.
Jak podkreśla, dla policji najważniejsza była informacja, że kobiecie nie dzieje się krzywda, a mężczyzna pozostaje zamknięty w lokalu i nie zagraża innym.
- Rozmowa ze zgłaszającą zakończyła się o godz. 16:26, a funkcjonariusze opuścili jednostkę o 16:32. O 16:35 byli na miejscu i zatrzymali mężczyznę. Tak naprawdę reakcja policji trwała kilka minut - mówi podkom. Kamila Sowińska.
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Oficer prasowy łódzkiej komendy podkreśla również, że funkcjonariusze, z którymi rozmawiała właścicielka przed komisariatem, nie mogli interweniować.
- Byli to policjanci, którzy mieli w radiowozie zatrzymaną osobę. Powiedzieli więc tej kobiecie, że są oni w trakcie wykonywania czynności służbowych i bardzo prosili, aby udała się na komisariat i przekazała te informacje - tłumaczy.
Właścicielka nie wierzy w słowa policji o tym, że funkcjonariusze byli na miejscu o 16:35. - Byli o 16:40, mam nagrania monitoringu i świadków. Szli sobie spacerem - mówi w rozmowie z Interią.
Zatrzymany mężczyzna to 25-letni obywatel Polski. Był już wcześniej zatrzymywany za podobne czyny. Sprawą zajmuje się prokuratura. 25-latek za swoje zachowanie poniesie stosowne konsekwencje.