Łódzka policja zatrzymała sześciu mężczyzn w związku ze strzelaniną w centrum Radomska, do której doszło w sobotę około godz. 18:40. Znaleziono przy nich niebezpieczne narzędzia - m.in. pałki i kije baseballowe. Śledczy odnaleźli także broń palną. Sprawcy ukryli rewolwer w drewnianej toalecie na podwórku jednej z kamienic.

Zatrzymani to mieszkańcy Radomska w wieku od 20 do 42 lat znani z wcześniejszych konfliktów z prawem - ujawniła policja. - Najogólniej można powiedzieć, że były to przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu - powiedziała Polsat News nadkomisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Strzelanina na ulicy w Radomsku

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wieczorem grupa kilku mężczyzn podjechała samochodem w rejon ulicy Przedborskiej w Radomsku, gdzie doszło do bójki pomiędzy nimi a dwójką innych mężczyzn - poinformowała mł. insp. Joanna Kącka rzecznik prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

"Mężczyźni uczestniczący w tej bójce są ze sobą skonfliktowani" - powiedziała rzeczniczka policji z Radomska.



- Między tymi osobami doszło do bójki, w pewnym momencie padły strzały z broni palnej - powiedziała Polsat News kom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.



Dwóch mężczyzn zostało postrzelonych, a trzeciego sprawcy pobili nieustalonym narzędziem.

- Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzałów z broni palnej - dodała mł. insp. Kącka.

- Jeden z nich jeszcze przebywa w szpitalu - powiedziała Polsat News rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. - Dwaj pozostali zostali opatrzeni i zwolnieni i następnie zatrzymani - dodała policjantka.

Sprawcom grozi 8 lat więzienia

Zdaniem rzeczniczki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wszyscy uczestnicy zajścia zostali ustaleni w efekcie prowadzonych przez całą noc w soboty na niedzielę intensywnych działań z udziałem policjantów z Radomska i śledczych z komendy wojewódzkiej policji w Łodzi. Policyjni technicy m.in. przeszukiwali teren w poszukiwaniu pocisków i łusek z broni.

Policja nie ujawnia bliższych informacji dotyczących strzelaniny.

"Wydarzenia": Sceny jak z filmu sensacyjnego. Bójka i strzelanina w Radomsku

W poniedziałek mężczyźni mieli usłyszeć zarzuty. Jeden z nich miał być w tym celu dowieziony do prokuratury ze szpitala.



Policja zakwalifikowała zdarzenie jako bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia za co grozi do 8 lat więzienia.