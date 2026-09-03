W skrócie Na parapecie okna kamienicy w Kutnie zauważono trzyletnie dziecko. W mieszkaniu przebywała nietrzeźwa matka z partnerem.

Policja wraz ze strażakami i ratownikami medycznymi podjęła interwencję. Dorośli zostali zatrzymani, a dziecku zapewniono opiekę.

Policja podkreśliła znaczenie szybkiej reakcji sąsiadów i przypomniała o konieczności odpowiedzialnej opieki nad dziećmi.

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Łódzka policja poinformowała, że do zdarzenia doszło w środę po godzinie 8.00. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonych sąsiadów, którzy zauważyli dziecko znajdujące się na parapecie jednej z kamienic przy ulicy Królewskiej w Kutnie (woj. łódzkie).

"Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. W działaniach uczestniczyli również strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego" - czytamy w komunikacie policji.

Kutno. Trzylatka na parapecie, matka pijana

Ze względu na fakt, iż nikt z mieszkania nie otwierał drzwi, służby podjęły działania mające na celu "jak najszybsze dotarcie do dziecka".

"Po wejściu do mieszkania okazało się, że oprócz trzyletniego dziecka przebywały tam dwie osoby dorosłe. 40-letnia matka dziecka miała w organizmie blisko promil alkoholu, natomiast jej 45-letni partner prawie dwa promile" - przekazali funkcjonariusze.

Ostatecznie policja zatrzymała dorosłych. O sytuacji powiadomiony został Sąd Rodzinny. To on podejmie decyzję w sprawie dalszej opieki nad trzylatką.

Po wytrzeźwieniu matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według obowiązującego prawa za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Policja apeluje o odpowiedzialność. "Powinno być najważniejsze"

Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że w tym przypadku czujność i szybka reakcja sąsiadów pozwoliły na podjęcie natychmiastowej interwencji służb.

Policja przypomniała przy okazji tej historii o tym, aby reagować w sytuacji, gdy dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dziecka.

"Małe dziecko wymaga stałej i odpowiedzialnej opieki osoby dorosłej. Alkohol pozbawia możliwości właściwej oceny sytuacji i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji" - wskazali funkcjonariusze.

Służby zaznaczyły też, że "bezpieczeństwo dziecka zawsze powinno być najważniejsze". "Szybka reakcja i telefon na numer alarmowy 112 mogą zapobiec tragedii" - czytamy w komunikacie.



