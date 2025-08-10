Samochód wjechał w pielgrzymów. Wśród rannych dziecko
Samochód wjechał w pieszą pielgrzymkę w miejscowości Grobla (woj. łódzkie). Poszkodowanych zostało osiem osób, wśród nich małe dziecko. Na miejsce wezwane zostały trzy śmigłowce LPR.
Do wypadku w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim doszło w niedzielę po godz. 18.
Jak informuje Radio Łódź, samochód osobowy wjechał w pieszą pielgrzymkę. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało osiem osób, wśród nich jest także 2,5-letnie dziecko.
- Ranni mają liczne złamania, ale są przytomni. Na miejscu są dwie karetki pogotowia, kolejne cztery oraz trzy śmigłowce LPR są w drodze - przekazał bryg. Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w rozmowie z portalem tuzgierz.pl.
Na miejscu zdarzenia pracuje także osiem zastępów straży pożarnej.
