W skrócie Policja zatrzymała 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego podejrzanego o zabójstwo w 1994 roku, kiedy miał 17 lat.

Kluczowy przełom w sprawie nastąpił po ponownej analizie dowodów, badaniach genetycznych oraz oznaczeniu profilu DNA prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu.

Policja apeluje do osób, które mogą rozpoznać ofiarę lub posiadają informacje na temat jej śmierci, o kontakt z odpowiednimi służbami.

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W komunikacie przekazano, że do zatrzymania mężczyzny doszło 23 lipca tego roku na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu przez funkcjonariuszy łódzkiego "Archiwum X" tamtejszej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Zatrzymany to 50-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego. Do ujęcia doszło w związku z zabójstwem mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku, oraz dokonanej w lipcu tego roku, w recydywie, "szczególnie zuchwałej kradzieży z włamaniem do jednego z lokali w Brodnicy na łączną szkodę blisko 150 tys. złotych".

Zanim doszło do zatrzymania podejrzanego, ten ukrywał się na terenie leśnym. Obawiał się pociągnięcia do odpowiedzialności za wspomnianą kradzież.

Jak czytamy, 25 lipca Sąd Rejonowy w Sieradzu na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Przełom po 30 latach. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo

Łódzka policja przekazała szczegóły zbrodni, do której doszło ponad 30 lat temu. 14 stycznia 1994 roku w kompleksie leśnym w powiecie sieradzkim natrafiono na częściowo ukryte pod ziemią i ściółką zwłoki mężczyzny o nieznanej tożsamości.

Na miejscu zabezpieczono liczne ślady i odzież należącą do ofiary. Od początku śledczy nie mieli wątpliwości, że doszło do zabójstwa i ukrycia ciała. Początkowo postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sieradzu i ówczesna Komenda Wojewódzka Policji w Sieradzu, jednak nie przyniosło ono efektów.

Sytuacja zmieniła się, kiedy sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. W grudniu 2023 roku prokurator "dokonał ponownej analizy akt, w tym zgromadzonych dowodów rzeczowych i zabezpieczonych śladów" - dodała policja.

Zlecono oznaczenie profilu DNA ofiary i oględziny zabezpieczonej i przechowywanej w magazynie dowodów rzeczowych odzieży, z której pobrano materiał biologiczny do badań. "Przeprowadzone badania genetyczne śladów pozwoliły na ustalenie profilu DNA mężczyzny, który 23 lipca 2026 roku został w tej sprawie zatrzymany" - podkreślono.

Podejrzany o zabójstwo zatrzymany. W chwili popełnienia czynu był nastolatkiem

W toku całego śledztwa uzyskano w sumie sześć opinii z zakresu badań genetycznych wydanych przez Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy oraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Biegli z krakowskiego Instytutu dokonali "rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy, na podstawie przekazanej do badań czaszki, z uwzględnieniem cech fenotypowych z badania DNA", czyli cech wyglądu na podstawie zapisu genetycznego zakodowanego w DNA.

Łódzka policja przekazała, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało jednoznacznie, że ofiara w ostatnim okresie swojego życia, czyli do połowy listopada 1993 roku, mogła przebywać w powiecie brodnickim.

"Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec powiatu brodnickiego, który w chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa miał 17 lat. Z uwagi na wiek w chwili czynu, podejrzanemu grozi kara od ośmiu do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności" - podkreślono.

Mężczyzna ten już w przeszłości był wielokrotnie karany za brutalne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także przeciwko mieniu i odbywał wieloletnie kary pozbawienia wolności.

Zbrodnia sprzed lat. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości ofiary

W opublikowanym komunikacie mundurowi zaapelowali do wszystkich osób, a w szczególności mieszkańców Brodnicy i okolic, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, czy też posiadają wiedzę na temat okoliczności jego śmierci, aby skontaktowali się z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Zrekonstruowany wizerunek ofiary zabójstwa lodzka.policja.gov.pl materiały prasowe

Łódzka policja podkreśliła, że ta sprawa pokazuje, jak determinacja i ścisła współpraca prokuratora i doświadczonych funkcjonariuszy w połączeniu ze współczesnymi osiągnięciami nauki "pozwala na wykrycie sprawców zabójstw popełnionych przed laty".

"Jest to również przykład na to, że żaden sprawca przestępstwa mimo upływu czasu nie może czuć się bezkarny" - zapewniono.





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