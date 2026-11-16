Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 8.15 na trasie Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia.

Pociąg PKP Intercity "Uszatek" został awaryjnie zatrzymany na wysokości Justynowa, w powiecie łódzkim wschodnim, pomiędzy stacjami Gałkówek i Łódź Andrzejów.

Według lokalnego serwisu tulodz.pl pasażerowie zauważyli dym i poczuli charakterystyczny zapach spalenizny. Konieczna była ewakuacja.

Justynów. Pożar w pociągu. Ewakuowano ok. 400 osób

"Według wstępnych informacji mogło dojść do zapalenia się klocków hamulcowych" - przekazali lokalni dziennikarze.

Sytuację opanowali pracownicy kolei przy użyciu gaśnic. - Przed przyjazdem straży ewakuowało się około 400 osób na pobliski peron - powiedział Interii mł. bryg. Mateusz Kotynia, oficer prasowy KP PSP w Koluszkach.

Kiedy na miejsce dotarli strażacy, z pociągu wydobywał się lekki dym. Dwóm osobom, które doznały niewielkich urazów podczas ewakuacji, udzielono pomocy.

Utrudnienia na kolei. Pożar w "Uszatku"

Podróżni mają kontynuować przejazd innymi pociągami - IC "Dąbrowska", IC "Pobrzeże" oraz "Skarbek".

Pożar spowodował poważne zakłócenia w ruchu kolejowym na odcinku Łódź Widzew - Koluszki. Wstrzymanie ruchu trwało około 40 minut, a następnie rozpoczęło się stopniowe przywracanie kursowania pociągów.



