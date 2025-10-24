Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód w piątek rano wydała komunikat w sprawie poszukiwań 16-latków.

"Uwaga dwójka 16-latków została odnaleziona, dziękujemy wszystkim za wsparcie, udostępnianie naszych informacji oraz współpracę. Wszystkich, którzy udostępniali post dotyczący zaginięcia 16-latków prosimy o usunięcie komunikatu" - przekazano.

Poszukiwania 16-latków zakończone. Zostali odnalezieni na terenie Austrii

Asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód w rozmowie z Interią przekazała, że dwójka nastolatków została odnaleziona na terenie Austrii. Obecnie znajdują się już pod opieką rodziców. Policja jest w trakcie ustalania, co działo się z 16-latkami w ostatnich dwóch tygodniach.

16-latkowie z miejscowości Borowa koło Koluszek ostatni raz widziani byli 9 października w godzinach porannych. Od tamtej pory nie przebywali oni w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się także z rodziną czy sąsiadami.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach informowali o poszukiwaniach zaginionych nastolatków i apelowali o pomoc. "Wszystkie osoby mające wiadomości na temat zaginionych proszone są o pilny kontakt z policją" - przekazywali w komunikacie.

W połowie października w rozmowie z Interią oficer prasowa aspirant Aneta Kotynia przekazała, że działania poszukiwawcze trwają, a w sprawie zaginięcia nastolatków "sprawdzany jest każdy trop".

Policjantka informowała, że prowadzony jest także "szereg działań operacyjnych". Dla dobra prowadzonej sprawy policja nie podawała szczegółów.

