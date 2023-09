Łopatacz to dorosły samiec łosia o prawidłowo wykształconym porożu w kształcie łopat . Zwierzę mające niezupełnie rozwinięte łopaty jest nazywane półłopataczem.

Trwa właśnie bukowisko, czyli okres godowy łosi

Rozpoczyna się on we wrześniu i trwa do połowy października. W tym czasie dorosłe osobniki płci męskiej wydają głos zwany stękaniem, buczeniem.