Policja szuka 15-latki. Zaginęła w drodze do szkoły

Trwają poszukiwania 15-letniej Darii Kucharskiej. Nastolatka w poniedziałek opuściła Pogotowie Opiekuńcze w Łodzi, by udać się do szkoły. Do dziś z 15-latką nie ma kontaktu.