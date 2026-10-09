Pociąg zderzył się z ciężarówką. Wypadek na przejeździe, są poszkodowani

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym w miejscowości Gawronki (woj. łódzkie). Jak przekazał Interii oficer prasowy PSP w Łęczycy, mowa o kierowcy ciężarówki i 17-letnim pasażerze pociągu. Nastolatek został przetransportowany do szpitala.

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Zderzenie pociągu pasażerskiego z ciężarówką przy torach w Gawronkach, służby pracują na miejscu.
Zderzenie pociągu z samochodem ciężarowymKP PSP Łęczycamateriał zewnętrzny

Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Gawronki. Na przejeździe kolejowym pociąg osobowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Łęczyca zderzył się z pojazdem ciężarowym z naczepą.

- Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich została poszkodowana. To 17-latek, którego Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował do szpitala - przekazał Interii st. asp. Grzegorz Sobiński, oficer prasowy PSP w Łęczycy.

Czerwony pociąg zatrzymany na torach przy przejeździe kolejowym, na poboczu biały radiowóz i karetka pogotowia, a wokół stoją funkcjonariusze i ratownicy.
Zderzenie pociągu z ciężarówkąKP PSP Łęczycamateriał zewnętrzny

Łęczyca. Zderzenie pociągu z ciężarówką. Dwie osoby poszkodowane

Jak przekazał strażak, poszkodowany został także kierujący samochodem ciężarowym. Kierowca podróżował sam.

- Wymagane było przede wszystkim wsparcie psychologiczne. W przypadku pasażera pociągu mowa także o potłuczeniach - doprecyzował oficer prasowy.

- Według najnowszych informacji pociąg został już odholowany - dodał Grzegorz Sobiński.

Przed godz. 18 Łódzka Kolei Aglomeracyjna poinformowała w poście na Facebooku, że ruch na trasie został przywrócony. "Pociągi mogą poruszać się w najbliższym czasie z opóźnieniem" - podkreślono.

"Dziś, do odwołania, na odcinku Łódź - Kutno wprowadzono pełne wzajemne honorowanie biletów pomiędzy ŁKA a PKP Intercity. Prosimy o uwzględnienie możliwych opóźnień i wydłużonego czasu podróży" - czytamy w komunikacie.

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