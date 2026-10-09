Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Gawronki. Na przejeździe kolejowym pociąg osobowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Łęczyca zderzył się z pojazdem ciężarowym z naczepą.

- Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich została poszkodowana. To 17-latek, którego Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował do szpitala - przekazał Interii st. asp. Grzegorz Sobiński, oficer prasowy PSP w Łęczycy.

Zderzenie pociągu z ciężarówką KP PSP Łęczyca materiał zewnętrzny

Łęczyca. Zderzenie pociągu z ciężarówką. Dwie osoby poszkodowane

Jak przekazał strażak, poszkodowany został także kierujący samochodem ciężarowym. Kierowca podróżował sam.

- Wymagane było przede wszystkim wsparcie psychologiczne. W przypadku pasażera pociągu mowa także o potłuczeniach - doprecyzował oficer prasowy.

- Według najnowszych informacji pociąg został już odholowany - dodał Grzegorz Sobiński.

Przed godz. 18 Łódzka Kolei Aglomeracyjna poinformowała w poście na Facebooku, że ruch na trasie został przywrócony. "Pociągi mogą poruszać się w najbliższym czasie z opóźnieniem" - podkreślono.

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"Dziś, do odwołania, na odcinku Łódź - Kutno wprowadzono pełne wzajemne honorowanie biletów pomiędzy ŁKA a PKP Intercity. Prosimy o uwzględnienie możliwych opóźnień i wydłużonego czasu podróży" - czytamy w komunikacie.



