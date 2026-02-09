Pociąg stanął w płomieniach. Ewakuacja pasażerów, są poszkodowani
Na stacji kolejowej w Koluszkach (woj. łódzkie) doszło do pożaru pociągu. Ewakuowano 200 osób, a trzy zostały przetransportowane do szpitala. - Była to załoga pociągu, która skarżyła się na złe samopoczucie - przekazał Interii mł. bryg. Mateusz Kotynia z Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.
W skrócie
- Na stacji kolejowej w Koluszkach doszło do pożaru pociągu PKP Intercity relacji Wrocław–Białystok.
- Ewakuowano 200 osób, a trzy z załogi pociągu trafiły do szpitala z powodu złego samopoczucia po inhalacji dymu.
- Strażacy zbadali pociąg detektorem wielogazowym, a przyczynę pożaru będzie wyjaśniać PKP.
W poniedziałek około godz. 10 na stacji kolejowej w Koluszkach doszło do pożaru pociągu PKP Intercity relacji Wrocław-Białystok.
- Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożar został ugaszony przez załogę pociągu, czyli maszynistę, kierownika pociągu oraz konduktorkę - przekazał Interii mł. bryg. Mateusz Kotynia z Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.
Pasażerowie bezpiecznie opuścili pojazd i przesiedli się do podstawionego obok składu. Wiadomo, że na pokładzie znajdowało się 200 osób.
Pożar na stacji kolejkowej w Koluszkach. Trzy osoby w szpitalu
Strażacy udzielili pierwszej pomocy załodze pociągu, która skarżyła się na złe samopoczucie.
Jednej z osób strażacy podali tlen. - Cała trójka nawdychała się dymu i spalin podczas gaszenia pożaru - dodał przedstawiciel PSP. Następnie zostali oni przekazani ratownikom medycznym i przewiezieni do pobliskiego szpitala.
- Dodatkowo strażacy zbadali detektorem wielogazowym wnętrze pociągu - przekazał mł. bryg. Kotynia.
Strażak przyznał, że prawdopodobnie doszło do pożaru układu hamulcowego w jednym z wózków wagonu pasażerskiego, jednak ostatecznych informacji o przyczynach pożaru będzie udzielać PKP.