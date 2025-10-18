Pirat drogowy uciekał przed strażą miejską, był pijany. Staranował auta
1,3 promila alkoholu wykazało badanie u kierowcy matiza, który uciekał przed strażą miejską w centrum Łodzi. Mężczyzna staranował samochody i potrącił rowerzystę, a następnie rzucił się do ucieczki. "W centrum miasta nie ma miejsca na tak nieodpowiedzialne zachowanie kierowców i wreszcie je wyeliminujemy" - zapewnia łódzki Urząd Miasta. Nagranie ze zdarzenia opublikowano w sieci.
W skrócie
- W centrum Łodzi doszło do pościgu za kierowcą matiza, który uciekał przed strażą miejską.
- Podczas ucieczki mężczyzna potrącił rowerzystę i spowodował zderzenie z innym samochodem.
- Zatrzymany miał 1,3 promila alkoholu we krwi, a poszkodowany rowerzysta trafił do szpitala.
Urząd Miasta w Łodzi opublikował kilkudziesięciosekundowe nagranie z ulicy Piotrkowskiej. W piątek w centrum miasta miał miejsce pościg - straż miejska próbowała schwytać kierowcę matiza.
Do incydentu doszło około godz. 16. Mężczyzna pędził z dużą prędkością, uciekając przed służbami. W pewnym momencie potrącił rowerzystę i staranował nadjeżdżający samochód.
Po chwili wysiadł z wydzielającego duże ilości dymu matiza i ruszył przed siebie. Strażnicy miejscy dopadli go na pobliskim parkingu.
"W centrum miasta nie ma miejsca na tak nieodpowiedzialne zachowanie kierowców i wreszcie je wyeliminujemy - dzięki montowanym słupkom na ulicy Piotrkowskiej" - przekazał łódzki urząd miejski.
Łódź. Kierowca matiza uciekał przed strażą miejską. Miał 1,3 promila
Portal polsatnews.pl skontaktował się w sprawie piątkowego pościgu na ulicy Piotrkowskiej z łódzką policją.
- Partol straży miejskiej chciał podjąć interwencję w stosunku do kierującego matizem, który dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym - relacjonowała nadkom. Aneta Sobieraj KWP w Łodzi. Jak tłumaczyła, mężczyzna mimo sygnałów ze strony funkcjonariuszy nie zatrzymał się.
- W pewnym momencie wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Audi, następnie uderzył jeszcze w volkswagena i rower - przekazała nadkom. Sobieraj.
Okazało się, że ujęty kierowca miał 1,3 promila alkoholu. Potrącony rowerzysta w poważnym stanie został przewieziony do szpitala.