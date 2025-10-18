W skrócie W centrum Łodzi doszło do pościgu za kierowcą matiza, który uciekał przed strażą miejską.

Podczas ucieczki mężczyzna potrącił rowerzystę i spowodował zderzenie z innym samochodem.

Zatrzymany miał 1,3 promila alkoholu we krwi, a poszkodowany rowerzysta trafił do szpitala.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Urząd Miasta w Łodzi opublikował kilkudziesięciosekundowe nagranie z ulicy Piotrkowskiej. W piątek w centrum miasta miał miejsce pościg - straż miejska próbowała schwytać kierowcę matiza.

Do incydentu doszło około godz. 16. Mężczyzna pędził z dużą prędkością, uciekając przed służbami. W pewnym momencie potrącił rowerzystę i staranował nadjeżdżający samochód.

Po chwili wysiadł z wydzielającego duże ilości dymu matiza i ruszył przed siebie. Strażnicy miejscy dopadli go na pobliskim parkingu.

"W centrum miasta nie ma miejsca na tak nieodpowiedzialne zachowanie kierowców i wreszcie je wyeliminujemy - dzięki montowanym słupkom na ulicy Piotrkowskiej" - przekazał łódzki urząd miejski.

Łódź. Kierowca matiza uciekał przed strażą miejską. Miał 1,3 promila

Portal polsatnews.pl skontaktował się w sprawie piątkowego pościgu na ulicy Piotrkowskiej z łódzką policją.

- Partol straży miejskiej chciał podjąć interwencję w stosunku do kierującego matizem, który dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym - relacjonowała nadkom. Aneta Sobieraj KWP w Łodzi. Jak tłumaczyła, mężczyzna mimo sygnałów ze strony funkcjonariuszy nie zatrzymał się.

- W pewnym momencie wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Audi, następnie uderzył jeszcze w volkswagena i rower - przekazała nadkom. Sobieraj.

Okazało się, że ujęty kierowca miał 1,3 promila alkoholu. Potrącony rowerzysta w poważnym stanie został przewieziony do szpitala.

Nowe ustawy w Sejmie. Czy podpisze je prezydent? Rzecznik studzi emocje Polsat News Polsat News