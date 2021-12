Ok. godz. 2.10 w nocy z czwartku na piątek w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Maryi Wspomożycielki przy ul. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim rozległ się dzwonek informujący o otwarciu okna życia. - Siostry natychmiast tam pobiegły - relacjonował rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski.

- Znalazłyśmy zawiniątko otulone kocami, termicznym i wełnianym. Okazało się, że w środku jest nowo narodzone dziecko, dziewczynka - opowiedziała przełożona domu salezjanek siostra Anna Siara. - Dziewczynka musiała urodzić się chwilę wcześniej, bo pępowina była świeża, a na całym ciele były ślady krwi. Ochrzciłyśmy ją. Nadałyśmy jej imię Anna - podała.



Siostry - jak podał rzecznik archidiecezjalnej Caritas - natychmiast powiadomiły pogotowie ratunkowe i policję. Lekarz ocenił stan zdrowia dziewczynki jako dobry. Dziecko zabrano do szpitala. Zgodnie z procedurą, sporządzony został policyjny protokół.



5 dziecko w piotrkowskim oknie życia

To już piąte dziecko w piotrkowskim oknie życia i pierwsza w jego historii dziewczynka. W październiku 2016 roku znaleziono tam chłopca. W styczniu 2013 roku, w oknie pozostawiono również chłopca - półtoraroczne dziecko wcześniej zostało porwane. Wcześniej w oknie życia w Piotrkowie Trybunalskim siostry salezjanki znalazły dwóch chłopców.



Okno życia to miejsce, w którym rodzice mogą anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem.



- Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte - uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w oknie dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję - wyjaśnia Kopytowski.



Okna życia w Polsce. Łącznie pozostawiono w nich ponad 150 niemowląt

Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy okna życia: w Piotrkowie Trybunalskim w domu sióstr salezjanek przy ul. Armii Krajowej 9; w Łodzi przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Obywatelskiej, gdzie opiekę sprawują siostry urszulanki; w Pabianicach przy Pabianickim Centrum Medycznym na ul. Jana Pawła II 68. Dzięki funkcjonującym w archidiecezji łódzkiej oknom uratowano życie 15 dzieci - podał rzecznik.



Okno życia jest również w Centrum Medycznym im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13 w Łodzi.



Pierwsze okno życia utworzono 19 marca 2006 roku w Krakowie. Obecnie w całym kraju funkcjonuje prawie 70 okien w 65 miejscowościach. 90 proc. okien życia w Polsce prowadzonych jest przez Caritas. Do tej pory w oknach życia pozostawiono ponad 150 niemowląt, z czego 118 w oknach Caritas.



Rodzice, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys w związku z pojawieniem się dziecka mogą uzyskać wsparcie m.in.w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi - nr tel. 607 161 580.