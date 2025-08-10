Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Dziecko wśród wielu rannych
Pijany kierowca samochodu osobowego wjechał w pieszą pielgrzymkę w miejscowości Grobla (woj. łódzkie). Mężczyzna miał 1,3 promila alkoholu. Poszkodowanych zostało 10 osób, wśród nich jest małe dziecko. Na miejsce wezwane zostały m.in. trzy śmigłowce LPR.
Do wypadku w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim doszło w niedzielę po godz. 18.
Samochód osobowy wjechał tam w pieszą pielgrzymkę. Początkowo informowano, że w wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało osiem osób, jednak liczba rannych wzrosła do 10. Wśród nich jest także 2,5-letnie dziecko.
Pijany kierowca najechał na pielgrzymów. Grupa liczyła ponad 150 osób
Reporterka Polsat News ustaliła, że siedem poszkodowanych osób to pielgrzymi w wieku 29 - 49 lat. Po wypadku wszyscy zostali zabrani z miejsca zdarzenia. Reporterka dowiedziała się także, że grupa liczyła 156 pielgrzymów, szli oni z powiatu opoczyńskiego z Białaczowa i Żarnowa.
- 54-letni kierujący najechał na grupę pielgrzymów idącą drogą. Jak się okazało mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Dariusz Kaczmarek z KPP w Radomsku.
Grobla. Samochód wjechał w grupę pielgrzymów. Są poszkodowani
Nadkom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uściśliła natomiast w rozmowie z PAP, że kierowca miał 1,3 promila alkoholu. Jak dodała, mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratora.
- Wszyscy (ranni - red.) są przytomni ale mają liczne złamania - przekazał natomiast Interii bryg. Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu zdarzenia pracuje także osiem zastępów straży pożarnej.
Na miejscu jest sześć zespołów ratownictwa medycznego oraz trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.