Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Dziecko wśród wielu rannych

Do wypadku w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim doszło w niedzielę po godz. 18.

Samochód osobowy wjechał tam w pieszą pielgrzymkę. Początkowo informowano, że w wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało osiem osób, jednak liczba rannych wzrosła do 10. Wśród nich jest także 2,5-letnie dziecko.

Pijany kierowca najechał na pielgrzymów. Grupa liczyła ponad 150 osób

Reporterka Polsat News ustaliła, że siedem poszkodowanych osób to pielgrzymi w wieku 29 - 49 lat. Po wypadku wszyscy zostali zabrani z miejsca zdarzenia. Reporterka dowiedziała się także, że grupa liczyła 156 pielgrzymów, szli oni z powiatu opoczyńskiego z Białaczowa i Żarnowa.

- 54-letni kierujący najechał na grupę pielgrzymów idącą drogą. Jak się okazało mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Dariusz Kaczmarek z KPP w Radomsku.

Grobla. Samochód wjechał w grupę pielgrzymów. Są poszkodowani

Nadkom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uściśliła natomiast w rozmowie z PAP, że kierowca miał 1,3 promila alkoholu. Jak dodała, mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratora.

- Wszyscy (ranni - red.) są przytomni ale mają liczne złamania - przekazał natomiast Interii bryg. Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu zdarzenia pracuje także osiem zastępów straży pożarnej.

Na miejscu jest sześć zespołów ratownictwa medycznego oraz trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

