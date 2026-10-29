W skrócie Funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób podejrzanych o wyłudzenie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę przekraczającą 23,6 mln złotych.

W toku śledztwa zatrzymano łącznie już 25 osób, którym prokuratura zarzuca pranie brudnych pieniędzy na sumę ponad 251 mln złotych oraz inne przestępstwa gospodarcze.

Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. poświadczania nieprawdy w fakturach, prania pieniędzy oraz przekroczenia uprawnień.

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Szczegóły dotyczące tej sprawy opublikowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Łodzi. Zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne to dwie kobiety i trzech mężczyzn, w wieku od 40 do 77 lat.

Zatrzymania ws. wyłudzeń dotacji z PARP. Pięć osób z zarzutami

Przedstawiono im zarzuty - w zależności od ich ról - pomocnictwa w wyłudzeniu dotacji na szkodę PARP w kwocie ponad 23,6 mln zł, legalizowania środków pochodzących z przestępstwa (prania pieniędzy) na ponad 10 mln zł, a także poświadczania nieprawdy w fakturach VAT i przekroczenia uprawnień.

Jak przekazał prok. Krzysztof Kopania, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu.

Zarzuty usłyszała 67-letnia obywatelka Niemiec, będąca prezesem spółki, która sprzedała linię technologiczną, zakupioną z wykorzystaniem dotacji firmie zarządzanej przez 52-latka z Łodzi, któremu już wcześniej przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Cena zakupu wskazanej linii miała być zawyżona o ponad 10 mln zł.

Śledczy ustalili, że kobieta poświadczyła nieprawdę w fakturach, a nadwyżka spółki została przekazana firmie kontrolowanej przez kierującego grupą. Następnie wystawiano dokumenty, pozorujące wykonywanie usług. Zarzuty prania pieniędzy oprócz kobiety usłyszeli także prezes i prokurent spółki powiązanej z 52-letnim podejrzanym.

Zatrzymano też księgową we wskazanej spółce. 52-latka w związku z innym wątkiem śledztwa, dotyczącym zlecania przelewów na łączną kwotę 106 mln zł - tu również zarzutem jest pranie pieniędzy.

Śledztwo ws. wyłudzeń - "wyprano" ponad 250 mln zł

Ostatni z wymienionych zatrzymanych to nadzorca sądowy jednej ze spółek objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, któremu zarzucane jest przekroczenie uprawnień. Według śledczych, miał on działać w celu zaspokojenia wierzytelności 52-latka na podstawie sztucznie wykreowanych czynności, co prowadziło do pokrzywdzenia pozostałych wierzycieli.

"Doprowadził on do ukrycia środków finansowych w łącznej wysokości 17 mln złotych i 1,2 mln USD na rachunkach depozytowych jednej z warszawskich kancelarii notarialnych" - wskazano w komunikacie prokuratury.

W ramach śledztwa zatrzymano do tej pory 25 osób, zarzuty dotyczą m.in. prania pieniędzy na kwotę ponad 251 mln zł, a także strat Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia należności podatkowych na ok. 13 mln zł.

"Głównym celem działalności grupy miało być nielegalne pozyskiwanie środków finansowych, nieruchomości i innych składników majątkowych należących do podmiotów zagrożonych upadłością" - przypomina prokuratura".



