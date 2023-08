Przejście dla pieszych zabezpieczone pachołkami, by nikt na nie nie wjechał, ale malowane w strugach deszczu - do takiej sytuacji doszło na jednej z ulic w Łodzi. Pracownikowi zwrócono uwagę, ale kontynuował. Tymczasem ulewa rozmywała świeżą farbę, niwecząc jego pracę. Zdjęcia "nowych" pasów trafiły do sieci i wywołały oburzenie. - To nie pierwszy raz, gdy w Łodzi robi się coś fatalnie - powiedział Interii administrator profilu, na którym pojawiły się fotografie. Przekazał też, że tym razem władze zareagowały szybko. Za malowanie firma nie otrzyma pieniędzy, a prace mają zostać przeprowadzone jeszcze raz.