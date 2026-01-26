Nie żyje najstarsza Polka. Jadwiga Żak-Stewart miała 113 lat
Nie żyje Jadwiga Żak-Stewart, najstarsza Polka - poinformował w mediach społecznościowych Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kobieta zmarła w wieku 113 lat. "Jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze" - zaznaczono w pożegnalnym wpisie.
W skrócie
- Nie żyje Jadwiga Żak-Stewart. Najstarsza Polka miała 113 lat.
- Kobieta urodziła się w 1912 roku w Warszawie, w późniejszych latach mieszkała w Łodzi i Stanach Zjednoczonych.
- W ostatnich latach życia mieszkała w domu opieki w Łodzi.
Jadwiga Żak-Stewart urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie, wtedy będącej jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego. Zaraz po wojnie przeprowadziła się do Łodzi, a następnie, w czasie stanu wojennego wyjechała do Stanów Zjednoczonych.
W amerykańskim Indianapolis spędziła kilkadziesiąt lat. Do Polski wróciła w wieku stu lat. Przed kilkoma miesiącami seniorka była bohaterką materiału "Wydarzeń" na antenie Polsatu.
Mieszkanka Łodzi do ostatnich lat życia była pogodną i aktywną osobą. Posługiwała się kilkoma języka obcymi. Poza angielskim mówiła także po włosku i niemiecku. Samochód prowadziła do 84. roku życia.
- Życie to nie jest prosta sprawa, ale trzeba się uśmiechać do ludzi - mówiła w materiale opublikowanym w październiku 2025 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
"Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze" - napisano na profilu urzędu w mediach społecznościowych, informując o jej śmierci.
Seniorka kilka ostatnich lat życia spędziła w domu opieki w Łodzi. - Pani Jadzia to wyjątkowa osoba. Ma ogromne serce, apetyt na życie i zadziwiająco dobre zdrowie - tłumaczyła w październiku jej opiekunka Bogusława Mirowska.
- Wyniki badań ma świetne - serce jak dzwon, wątroba pracuje znakomicie. Uwielbia słodycze i nigdy nie odmawia dobrego ciasta - dodała, mówiąc o przyzwyczajeniach stulatki.