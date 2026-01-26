W skrócie Nie żyje Jadwiga Żak-Stewart. Najstarsza Polka miała 113 lat.

Kobieta urodziła się w 1912 roku w Warszawie, w późniejszych latach mieszkała w Łodzi i Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich latach życia mieszkała w domu opieki w Łodzi.

Jadwiga Żak-Stewart urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie, wtedy będącej jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego. Zaraz po wojnie przeprowadziła się do Łodzi, a następnie, w czasie stanu wojennego wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

W amerykańskim Indianapolis spędziła kilkadziesiąt lat. Do Polski wróciła w wieku stu lat. Przed kilkoma miesiącami seniorka była bohaterką materiału "Wydarzeń" na antenie Polsatu.

Mieszkanka Łodzi do ostatnich lat życia była pogodną i aktywną osobą. Posługiwała się kilkoma języka obcymi. Poza angielskim mówiła także po włosku i niemiecku. Samochód prowadziła do 84. roku życia.

- Życie to nie jest prosta sprawa, ale trzeba się uśmiechać do ludzi - mówiła w materiale opublikowanym w październiku 2025 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

"Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze" - napisano na profilu urzędu w mediach społecznościowych, informując o jej śmierci.

Seniorka kilka ostatnich lat życia spędziła w domu opieki w Łodzi. - Pani Jadzia to wyjątkowa osoba. Ma ogromne serce, apetyt na życie i zadziwiająco dobre zdrowie - tłumaczyła w październiku jej opiekunka Bogusława Mirowska.

- Wyniki badań ma świetne - serce jak dzwon, wątroba pracuje znakomicie. Uwielbia słodycze i nigdy nie odmawia dobrego ciasta - dodała, mówiąc o przyzwyczajeniach stulatki.

