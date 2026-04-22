Mieli na koncie szereg przestępstw. Samolot z Gruzinami wystartował z Łodzi

Alicja Krause

Dziesięciu Gruzinów zostało w środę deportowanych z Polski - poinformowała Straż Graniczna, wskazując, że "naruszyli oni porządek prawny w naszym kraju". Osobom tym zarzucono m.in. przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieże czy prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Samochód Straży Granicznej, widoczna noga wysiadającej z niego postaci. Przy pojeździe funkcjonariusz tyłem.
Dziesięciu Gruzinów deportowanych z Polski. W Polsce popełnili szereg przestępstw

W skrócie

  • Dziesięciu obywateli Gruzji zostało deportowanych z Polski za naruszenie porządku prawnego, w tym przestępstwa przeciwko mieniu i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
  • Wydano wobec nich decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia, z czego osiem z uwagi na bezpieczeństwo państwa i ochronę porządku publicznego.
  • Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką, przy współpracy służb gruzińskich i Frontexu, a samolot wystartował z Łodzi.
Jak wskazała Straż Graniczna, w przypadku tych osób wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu do ich kraju pochodzenia, podlegające przymusowymi wykonaniu.

"Osiem osób posiada decyzje zobowiązujące do powrotu z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego" - czytamy.

Ostatecznie w środę Polskę przymusowo opuściło dziesięciu obywateli Gruzji. Naruszyli oni porządek prawny w naszym kraju, m.in. poprzez dopuszczenie się przestępstw przeciwko mieniu oraz kradzieży. Część z nich miała spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby czy prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości.

Samolot, którym Gruzini przymusowo opuścili Polskę, wystartował z Łodzi.

Gruzini złamali prawo w Polsce. Zostali deportowani

Funkcjonariusze podkreślili, że operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką, zaś eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich.

W przekazaniu Gruzinów brała udział Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), która pełniła rolę koordynatora operacji oraz zapewniła wsparcie operacyjne i finansowe. Agencja utrzymywała dodatkowo kontakt m.in. z władzami gruzińskimi.

"Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich" - tłumaczy Staż Graniczna.

Jak dodali funkcjonariusze, organizacja "operacji powrotowych" jest złożonym i wieloetapowym procesem.

