W skrócie Dziesięciu obywateli Gruzji zostało deportowanych z Polski za naruszenie porządku prawnego, w tym przestępstwa przeciwko mieniu i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Wydano wobec nich decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia, z czego osiem z uwagi na bezpieczeństwo państwa i ochronę porządku publicznego.

Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką, przy współpracy służb gruzińskich i Frontexu, a samolot wystartował z Łodzi.

Jak wskazała Straż Graniczna, w przypadku tych osób wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu do ich kraju pochodzenia, podlegające przymusowymi wykonaniu.

"Osiem osób posiada decyzje zobowiązujące do powrotu z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego" - czytamy.

Ostatecznie w środę Polskę przymusowo opuściło dziesięciu obywateli Gruzji. Naruszyli oni porządek prawny w naszym kraju, m.in. poprzez dopuszczenie się przestępstw przeciwko mieniu oraz kradzieży. Część z nich miała spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby czy prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze podkreślili, że operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką, zaś eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich.

W przekazaniu Gruzinów brała udział Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), która pełniła rolę koordynatora operacji oraz zapewniła wsparcie operacyjne i finansowe. Agencja utrzymywała dodatkowo kontakt m.in. z władzami gruzińskimi.

Jak dodali funkcjonariusze, organizacja "operacji powrotowych" jest złożonym i wieloetapowym procesem.

