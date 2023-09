Mężczyzna obrabował lokal z kebabami. "I tak nie zapłacę"

Po zdarzeniu sprawca obrabował jeszcze samochód

Gdy na miejscu pojawili się policjanci, podszedł do nich mężczyzna, który oświadczył, że przed chwilą do jego pojazdu ktoś się włamał i ukradł jego rzeczy. Policjanci rozpoczęli więc poszukiwania 26-latka, podejrzewając, że jest on winny również włamaniu.