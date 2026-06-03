Mecenas Paulina K. zatrzymana. To żona adwokata od "trumny na kółkach"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Zatrzymano łódzką mecenas Paulinę K., podejrzaną o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Jak ustalił Polsat News, to żona byłego adwokata "od trumny na kółkach".

Policyjny radiowóz na sygnale.
Zdj. ilustracyjne. Łódzka adwokat zatrzymana. Postawiono jej zarzutyMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Łódzka adwokat Paulina K. została zatrzymana pod zarzutem posiadania znacznej ilości nielegalnych substancji.
  • Prokuratura poinformowała, że przedstawiono jej kilkanaście zarzutów.
  • Śledztwo w tej sprawie obejmuje kilkadziesiąt osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
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Prokuratura Regionalna w Krakowie poinformowała, że do zatrzymania doszło we wtorek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kielecki zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jako pierwsze o zatrzymaniu poinformowało RMF FM.

Zatrzymaniem i przeszukaniem miejsca jej pobytu - jak wskazano - kierował osobiście prokurator przy wsparciu funkcjonariuszy.

Łódzka adwokat zatrzymana. Zarzuty posiadania nielegalnych substancji

Adwokat Paulina K. jest podejrzana o wielokrotne posiadanie - razem z inną ustaloną osobą - znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

"Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii" - poinformowała prokuratura.

Mecenas nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

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Według informacji uzyskanych przez Polsat News Paulina K. jest żoną byłego adwokata "od trumny na kółkach", który w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.

O wypadku drogowym zrobiło się głośno, gdy niedługo po nim były adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego zakończył się tragicznie.

Kilkadziesiąt osób podejrzanych. Zarzuty udziału w grupie przestępczej

Status podejrzanego w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie ma łącznie kilkadziesiąt osób. Część z nich była lub przebywa w tymczasowym areszcie.

"Ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - wyjaśniły organy ścigania w komunikacie.

Prokuratura odmówiła udzielania dalszych informacji na tym etapie postępowania z uwagi na dobro śledztwa.

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