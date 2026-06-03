Mecenas Paulina K. zatrzymana. To żona adwokata od "trumny na kółkach"

W skrócie Łódzka adwokat Paulina K. została zatrzymana pod zarzutem posiadania znacznej ilości nielegalnych substancji.

Prokuratura poinformowała, że przedstawiono jej kilkanaście zarzutów.

Śledztwo w tej sprawie obejmuje kilkadziesiąt osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prokuratura Regionalna w Krakowie poinformowała, że do zatrzymania doszło we wtorek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kielecki zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jako pierwsze o zatrzymaniu poinformowało RMF FM.

Zatrzymaniem i przeszukaniem miejsca jej pobytu - jak wskazano - kierował osobiście prokurator przy wsparciu funkcjonariuszy.

Łódzka adwokat zatrzymana. Zarzuty posiadania nielegalnych substancji

Adwokat Paulina K. jest podejrzana o wielokrotne posiadanie - razem z inną ustaloną osobą - znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

"Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii" - poinformowała prokuratura.

Mecenas nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Według informacji uzyskanych przez Polsat News Paulina K. jest żoną byłego adwokata "od trumny na kółkach", który w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.

O wypadku drogowym zrobiło się głośno, gdy niedługo po nim były adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego zakończył się tragicznie.

Kilkadziesiąt osób podejrzanych. Zarzuty udziału w grupie przestępczej

Status podejrzanego w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie ma łącznie kilkadziesiąt osób. Część z nich była lub przebywa w tymczasowym areszcie.

"Ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - wyjaśniły organy ścigania w komunikacie.

Prokuratura odmówiła udzielania dalszych informacji na tym etapie postępowania z uwagi na dobro śledztwa.





''Wydarzenia'': Żurek chce uchylić immunitet Jakiemu. Twierdzi, że popełnił przestepstwo Polsat News