Makabryczne odkrycie w Kutnie. Sąsiedzi zgłosili "dziwny zapach"

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Ciała dwóch osób zostały znalezione przez policjantów, którzy siłowo weszli do jednego z mieszkań w bloku w Kutnie (woj. łódzkie). Były to zwłoki 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety. - Jeżeli potwierdzi się ich tożsamość, to byli to syn i matka - przekazał Interii prok. Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

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Dwa radiowozy policyjne z napisem 'Policja' stoją obok siebie na ulicy w Kutnie
W Kutnie znaleziono dwa ciała - według wstępnych ustaleń to syn i matkaJakub PorzyckiAgencja FORUM

W skrócie

  • W mieszkaniu w Kutnie policjanci znaleźli ciała 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety.
  • Tożsamość ofiar jest obecnie weryfikowana, według wstępnych ustaleń były to osoby spokrewnione - syn i matka.
  • Według ustaleń śledztwa prowadzoną przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi główną wersją jest tzw. samobójstwo rozszerzone.
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Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek w jednym z bloków przy ul. Chodkiewicza w Kutnie. Portal Panorama Kutna poinformował, że ciała znajdowały się w stanie rozkładu, przez co zapach na klatce schodowej zwrócił uwagę sąsiadów, którzy wezwali policję.

- Policjanci w związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonali siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Kutna. Wewnątrz lokalu ujawniono ciała dwóch osób - poinformowała w rozmowie z Interią oficer prasowa KPP w Kutnie asp. Daria Olczyk.

Policjantka dodała, że na miejscu przeprowadzono czynności procesowe, mające szczegółowo ustalić okoliczności i przyczyny śmierci tych osób. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

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Kutno. Makabryczne odkrycie w bloku. Znaleziono dwa ciała

Rzecznik łódzkiej prokuratury prok. Paweł Jasiak przekazał Interii, że znalezione zostały ciała 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety.

- Jeżeli potwierdzi się ich tożsamość, to byli to syn i matka - poinformował prok. Jasiak.

- Nic nie wskazuje na zabójstwo dokonane przez osobę z zewnątrz, natomiast główna wersja obecnie to tzw. samobójstwo rozszerzone - wskazał przedstawiciel prokuratury.

Dodał, że na ciele mężczyzny były dwie rany kłute. Szczegóły dotyczące przyczyn śmierci obu osób zostaną ustalone po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

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