W skrócie W mieszkaniu w Kutnie policjanci znaleźli ciała 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety.

Tożsamość ofiar jest obecnie weryfikowana, według wstępnych ustaleń były to osoby spokrewnione - syn i matka.

Według ustaleń śledztwa prowadzoną przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi główną wersją jest tzw. samobójstwo rozszerzone.

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Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek w jednym z bloków przy ul. Chodkiewicza w Kutnie. Portal Panorama Kutna poinformował, że ciała znajdowały się w stanie rozkładu, przez co zapach na klatce schodowej zwrócił uwagę sąsiadów, którzy wezwali policję.

- Policjanci w związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonali siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Kutna. Wewnątrz lokalu ujawniono ciała dwóch osób - poinformowała w rozmowie z Interią oficer prasowa KPP w Kutnie asp. Daria Olczyk.

Policjantka dodała, że na miejscu przeprowadzono czynności procesowe, mające szczegółowo ustalić okoliczności i przyczyny śmierci tych osób. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

Kutno. Makabryczne odkrycie w bloku. Znaleziono dwa ciała

Rzecznik łódzkiej prokuratury prok. Paweł Jasiak przekazał Interii, że znalezione zostały ciała 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety.

- Jeżeli potwierdzi się ich tożsamość, to byli to syn i matka - poinformował prok. Jasiak.

- Nic nie wskazuje na zabójstwo dokonane przez osobę z zewnątrz, natomiast główna wersja obecnie to tzw. samobójstwo rozszerzone - wskazał przedstawiciel prokuratury.

Dodał, że na ciele mężczyzny były dwie rany kłute. Szczegóły dotyczące przyczyn śmierci obu osób zostaną ustalone po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

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