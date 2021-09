Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Kamieńsku. Będący pod wpływem alkoholu 38-letni mężczyzna zaczął awanturować się na weselu. Osoby biorące udział w imprezie nie mogły poradzić sobie z agresywnym gościem, dlatego o pomoc poproszono policję.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna nie potrafił logicznie wypowiedzieć kilku zdań oraz wytłumaczyć swojego niestosownego zachowania.

Kiedy policjanci próbowali uspokoić pobudzonego 38-latka zostali obrzuceni wyzwiskami. Mężczyzna uderzył również jednego z mundurowych.

Nie zdawał sobie sprawy z tego co mówi

Awanturnik został zatrzymany i prosto z sali weselnej przewieziony na komisariat. To jeszcze bardziej go rozsierdziło, ponieważ tuż przed osadzeniem w policyjnej celi groził policjantom pozbawieniem życia.



Reklama

Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty, do których się przyznał.



Stwierdził, że był bardzo pijany dlatego nie zdawał sobie sprawy z tego co mówi i robi. 38-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za znieważenie policjantów, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz próby wywierania wpływu na czynności urzędowe, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.