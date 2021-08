Okratek australijski po raz pierwszy pojawił się w Europie w 1914 roku we Francji. W Polsce stanowiska potwierdzono w latach 70. XX w. Znaleziono go wtedy na Dolnym Śląsku oraz w okolicach Biłgoraja, na wschodzie Polski.



Wyjątkowy grzyb w Polsce

Dziś występuje na ponad stu stanowiskach: w Polsce południowo-wschodniej, na Dolnym Śląsku, wybrzeżu bałtyckim czy w Polsce centralnej. Jak na razie w Nadleśnictwie Poddębice (Łódzkie) znaleziono trzy sztuki tego ciekawego, choć obcego naszej przyrodzie, grzyba.

Pochodzi on z terenów Australii i Nowej Zelandii. Na przestrzeni lat ten należący do rzędu sromotnikowców grzyb zdołał się przystosować do warunków panujących na innych kontynentach. Szczególnie lubi młode lasy charakteryzujące się żyznymi glebami.

Reklama

Wideo youtube

Grzyby przyciągają owady

Mimo wielu konotacji ze sromotnikami nie jest on trujący. Charakteryzuje go obrzydliwy zapach przypominający padlinę lub fekalia, który wydzielają jego owocniki. To, co odstrasza ludzi, przyciąga jednak owady, które grzyb wykorzystuje do rozniesienia swoich zarodników.

ZOBACZ: Diabelskie palce - grzyb, do którego lepiej się nie zbliżać

Na terenie nadleśnictwa odkryto także rzadkiego widłaka goździstego. Roślinę znaleziono w pobliżu miejscowości Zygry w powiecie poddębickim.