Łódzkie. W kurtce wyniósł towar za kilka tysięcy złotych

WIADOMOŚCI LOKALNE

​50-latek dwa razy okradł jeden z marketów w Sieradzu (woj. łódzkie). Mężczyzna wykorzystał do tych przestępstw kurtkę z wszytymi kilkunastoma kieszeniami. Za pierwszym razem schował w nich alkohol, a za drugim - kiedy złapał go ochroniarz - odplamiacz do tkanin.

Zdjęcie W tej kurtce wyniósł towar za 3 tys. zł / KPP Sieradz / materiały prasowe